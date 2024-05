Bocholt (ots) - Pure MTB-Action ohne überflüssigen Schnickschnack: Mit dem BONERO PLUS erweitert ROSE Bikes sein E-MTB Portfolio um ein innovatives Produkt für eine völlig neue Art des Mountainbikens. Die Fusion aus Hardtail und Light-Assist Motor schafft ein besonders natürliches Fahrgefühl trotz E-Unterstützung.

Der schlanke und effiziente Antrieb von TQ mit 50 Nm Drehmoment kommt in Verbindung mit dem 360 Wh Akku auf bis zu 100 Kilometer Reichweite - genug für Bonusrunden auf dem Hometrail oder die ausgedehnte Alpentour. Der leichte Carbon-Rahmen mit formschön integrierten Komponenten sowie die 140 mm Federweg an der Front komplettieren das einzigartige Light-Assist Hardtail, das ab 16,5 Kilogramm Gewicht auf die Waage bringt. Das BONERO PLUS ist in den Farben Splatter Grey und Lava Orange, vier Größen (S, M, L, XL) sowie drei Ausstattungsvarianten ab 4.499 Euro erhältlich.

Natural Riding Experience

Das Trail-Hardtail trifft den Sweetspot von gut dosierbarer Power und natürlichem Fahrerlebnis. "Das BONERO Plus ist das perfekte do-it-all Bike, leichtfüßig wie ein nicht elektrifiziertes Bike, macht es jeden Tag auf dem Trail zum mühelosen Erlebnis. Zudem ist es außergewöhnlich gut designed und kaum als E-Bike zu erkennen", sagt Anatol Sostmann, Director Product & Brand bei ROSE Bikes.

Die Zusammenarbeit mit TQ lieferte das gewünschte Ergebnis. Made in Germany bietet der besonders leise und kleine HPR50 Motor die perfekte Balance zwischen Power, Gewicht und Reichweite. Das ins Oberrohr integrierte Display liefert auf einen Blick alle wichtigen Informationen. Gesteuert wird das E-Bike System mittels minimalistischer Remote, die sich nahtlos in das aufgeräumte Cockpit einfügt.

Extra Power - im Mai kostenfrei zur Bestellung

Die ins Unterrohr eingelassene Fidlock-Base dient als Befestigungspunkt für Flaschenhalter oder Range-Extender und unterstreicht die cleane Designsprache des Bikes. So ist der Range Extender, der zusätzliche 160 Wh leistet, mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Alle Kunden, die im Mai 2024 ein BONERO PLUS kaufen, erhalten den Range Extender im Wert von 599 Euro gratis dazu.

