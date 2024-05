Unterföhring (ots) - - Telefónica ist erster Kampagnenpartner - Ebenfalls neu: Regionale KI-Kampagnen

Innovation in der Welt der Podcast-Vermarktung: Seven.One Audio macht sein Premium Audio Network (PAN) ab sofort für Werbekunden programmatisch buchbar. Advertiser haben damit fortan die Möglichkeit, über jede Demand Side Platform (DSP) auf das gesamte deutschsprachige PAN-Inventar der Audio-Unit von ProSiebenSat.1 zuzugreifen und ihre Audio-Kampagnen dort automatisiert und in Echtzeit auszusteuern.

Alexander Krawczyk, Senior Vice President Seven.One Audio: "Mit dem programmatischen Vermarktungs-Angebot gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Professionalisierung im Podcast-Bereich. Und das bei bester Umfeldqualität, da wir unseren Werbekunden präzises Targeting in unseren handgepickten Channel-Rotationen bieten. Agenturen und Werbetreibende haben damit die Möglichkeit, Media-Kampagnen kurzfristig breit an die gewünschten Zielgruppen auszusteuern und diese während ihrer Laufzeit in Echtzeit anzupassen."

Neben den gängigen Targeting-Optionen bietet die neue programmatische Buchungsmöglichkeit zudem die Option "Predictive Audiences", mit der die Top-Affinitäten der gewünschten Zielgruppen vorhergesagt und die richtigen Hörer:innen im richtigen Moment erreicht werden können. Zudem kann Seven.One Audio mithilfe von KI den Kontext von Podcast-Episoden erschließen und unterschiedliche Inhaltssegmente bilden, die dann im Targeting zum Einsatz kommen. Das gesamte Podcast-Inventar ist dabei in Bruchteilen von Sekunden sowohl in der Private Auction als auch Programmatic Guaranteed buchbar.

Gemeinsam mit Telefónica und der Agentur Havas Media Germany hat Seven.One Audio jüngst die erste Programmatic-Advertising-Kampagne erfolgreich umgesetzt. Den gesamten Monat April bewarb das Telekommunikationsunternehmen mittels Native Producer Reads ihren o2 Kombi-Vorteil im Premium Audio Network, um den Abverkauf und generell auch ihre Markenbekanntheit weiter zu steigern. Dafür setzte Telefónica auf einen sogenannten "Customized Channel", also eine selbst zusammengestellte Podcast-Auswahl.

Tom Kussmaul, Senior Media Manager, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG: "Mithilfe von Programmatic Advertising ist es uns gelungen, unsere Kampagne an die gewünschte Zielgruppe über unterschiedliche programmatische Plattformen auszuspielen. Dank der dynamischen programmatischen Steuerung haben wir direkten Einfluss auf die Performance der Kampagne - und zwar mit hoher Flexibilität bei geringen manuellen Aufwänden."

Weitere Innovation: KI-unterstützte Regional-Kampagnen bei Seven.One Audio

Außerdem setzt Seven.One Audio auch im Bereich Regional-Werbung neue Maßstäbe: Ab sofort ist es Werbekunden möglich, mittels KI im Premium Audio Network auf Knopfdruck individualisierte Native Producer Reads erstellen und regional ausspielen zu lassen - und damit Informationen in die Audio-Spots einzubinden, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

So kann beispielsweise ein Automobilhersteller nun für jedes seiner Autohäuser in Deutschland einen individuellen Audio-Spot für das jeweils relevante PLZ-Gebiet produzieren und im entsprechenden Einzugsgebiet des Händlers in hochwertigen Podcast-Formaten aussteuern lassen. Podcast-Ads werden damit auch für Advertiser spannend, die bisher auf klassische Lokal-Medien gesetzt haben.

