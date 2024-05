Worms (ots) - Die steigende Beliebtheit von Hörbüchern hat Spotify dazu veranlasst, ein spezielles Hörbuch-Abonnement vorerst in den USA zu testen, das Nutzern werbefreien Zugang zu einer breiten Palette von Titeln bietet. Während Musikstreaming weiterhin das Kerngeschäft des Unternehmens darstellt, eröffnet diese neue Initiative spannende Möglichkeiten nicht nur für Hörbuchfans, sondern auch für Menschen, die sich auf diesem wachsenden Markt etablieren möchten.

"Die Welt des Hörbuchs bietet enormes Potenzial, nicht nur für etablierte Autoren, sondern auch für aufstrebende Sprecher, die ihre Stimme und ihr Talent in Einkommen verwandeln wollen", erklärt Patrick Khatrao, erfahrener Profisprecher. Er weiß, dass die richtige Herangehensweise und Vermarktung entscheidend sind, um in der Welt der digitalen Inhalte erfolgreich zu sein. Wie man sich mit Spotify ein Nebeneinkommen als Hörbuchsprecher sichern kann, verrät er hier.

Warum sich Spotify als möglicher Marktplatz für Hörbuchsprecher lohnen könnte

Wer als Hörbuchsprecher erfolgreich sein will, benötigt zunächst einmal eine Plattform, die über viele Kunden verfügt. Bislang waren die gängigen Streamingdienste für Hörbücher Audible sowie Amazon, iTunes, Thalia und Hugendubel. Käme demnächst Spotify als weiterer Anbieter hinzu, könnte dies für Sprecher ein lukratives Geschäft bedeuten, da die Plattform über eine bedeutende Fangemeinde verfügt und sich als größter Musikstreamingdienst am Markt etabliert hat. Um sich als Sprecher wirksam auf Spotify zu positionieren, gilt es allerdings einige Punkte zu beachten.

Drei Faktoren, die für den Erfolg als Profisprecher wichtig sind

Qualität ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg als Hörbuchsprecher. Diese Maxime gilt nicht nur für die Vertonung, welche technisch einwandfrei sein sollte. Darüber hinaus ist es ratsam, qualitativ hochwertige Bücher auszuwählen. Diese lassen sich anhand weniger Kriterien bestimmen: Sie wurden oft gekauft, hoch bewertet und befinden sich weit oben in den Verkaufsrängen. Hierdurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass auch das Hörbuch auf ein breites Interesse stoßen wird. Generell sollten Bücher gemieden werden, die wenige oder schlechte Bewertungen erhalten haben oder die in den Verkaufsrängen weit abgeschlagen sind.

Ein zusätzlicher Aspekt, den Hörbuchsprecher berücksichtigen sollten, betrifft die Quantität. Es ist für den Lernprozess als Sprecher entscheidend, viele Hörbücher zu produzieren. Insbesondere am Anfang einer Karriere sollten Sprecher nicht zu viel erwarten und die ersten Bücher zum Üben nutzen. Wer viel Erfahrung sammelt, kann sich zügiger verbessern und ist bald in der Lage, anspruchsvollere Projekte in Angriff zu nehmen. Zudem hat es sich als sinnvoll erwiesen, eine Vielzahl an unterschiedlichen Hörbüchern zu lesen, weil dies die Chance erhöht, Bestseller zu produzieren und dauerhaft als Sprecher in der Hörbuchbranche Fuß zu fassen.

Des Weiteren ist es für Hörbuchsprecher wichtig, sich bei ihren Projekten für Bücher zu entscheiden, die sich innerhalb von drei bis fünf Stunden vorlesen lassen. Dieser Bereich umfasst in der Regel Bücher, die ungefähr 100 Seiten lang sind. Der Grund für diese Zeitspanne ist schnell erklärt: Bei drei bis fünf Stunden Lesezeit können sich Sprecher preislich optimal positionieren. Kürzere Hörbücher werden auf den meisten Plattformen deutlich schlechter entlohnt. Derzeit arbeitet Spotify mit einem System, welches die Dauer sowie die Anzahl der gestreamten Inhalte misst. Je länger und je mehr ein Nutzer streamt, desto höher der Preis. Bei Audible kostet ein Hörbuch unter einer Stunden 4,95 Euro, zwischen ein bis drei Stunden zahlen Kunden 7,95 Euro und ab drei Stunden kostet ein Hörbuch 15,95 Euro. Längere Hörbücher erzielen zwar höhere Preise, aber ab der Grenze von fünf Stunden fällt für jede weitere Stunde nur noch ein zusätzlicher Euro an. Daher ist es für den Verdienst als Sprecher nicht sinnvoll, auf lange Bücher zu setzen.

Über Patrick Khatrao:

Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.goldenvoiceacademy.de/.

