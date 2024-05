ISMANING (ots) - - Die Infinity League von DAZN, das revolutionäre Indoor-Fußball-Event, steigt am 26. Mai unter anderem mit speziellen "Infinity-League"-Teams von zwei der besten deutschen Klubs - Neben dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München und Borussia Dortmund ist mit Delay Sports Berlin der reichweitenstärkste Amateurverein Deutschlands als Wild-Card-Team dabei - Im Team des FC Bayern München werden u.a. die Legenden Claudio Pizarro und Zé Roberto antreten - Darüber hinaus kann mit RIN einer der größten deutschen Künstler als erster hochkarätiger Live Music Act der Infinity League angekündigt werden - Tickets für die Infinity League im Münchner BMW Park am 26. Mai sind ab sofort über das Portal München Ticket (https://www.muenchenticket.de/tickets/performances/e8iq8iijsu86/DAZN-Infinity-League) ab 10 EUR erhältlich - DAZN wird den Fans als führende Sport- und Unterhaltungsplattform ein beispielloses Erlebnis bieten, sowohl vor Ort im BMW Park in München als auch zu Hause, denn die Veranstaltung wird für alle Fans for free in der DAZN-App, über die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 und auf DF1 im Free-TV via Satellit, Kabel und IPTV übertragen

DAZN, die weltweit führende Sport-Entertainment-Plattform, startet am 26. Mai mit der Infinity League, mit dem Ziel, die Fußballwelt zu revolutionieren. Nach der ersten Ankündigung hat DAZN nun weitere Neuigkeiten für alle Fans, denn die ersten Spieler, die für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München antreten werden, können ebenso bestätigt werden wie der erste große Live Music Act.

Erste Spieler stehen fest: Infinity League unter anderem mit Claudio Pizarro und Zé Roberto

Auf Seiten des FC Bayern München werden unter anderem der sechsfache Deutsche Meister und UEFA Champions League-Sieger Claudio Pizarro sowie Zé Roberto, seinerseits vierfacher Deutscher Meister und ebenfalls UEFA Champions League-Sieger, antreten - beides absolute Bundesliga- und FC Bayern-Legenden. Während Claudio Pizarro in seiner mehr als zwei Jahrzehnte dauernden Karriere unter anderem ausländischer Rekordspieler (490 Einsätze) der Bundesliga geworden ist, war Zé Roberto über Jahre das Maß aller Dinge im zentralen Mittelfeld und konnte auch bis ins hohe Alter mit enormer Spielintelligenz, Technik und Ausdauer aufwarten.

Erster hochkarätiger Live Music Act steht fest: Deutschrap-Star RIN live bei der Infinity League von DAZN

Wie noch nie zuvor vereint die Infinity League Fußball und Entertainment, denn nicht nur auf dem Feld soll es hoch hergehen. Mit dem Deutschrap-Star RIN kann nun der erste Live Music Act für den 26. Mai angekündigt werden. Als leidenschaftlicher Fußballfan, wird er mit seiner Live-Performance dazu beitragen, die Atmosphäre im Münchner BMW Park zum Kochen zu bringen und die Infinity League zu einem unvergesslichen Event für alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu machen.

Ticketverkauf ab 10 EUR gestartet über Ticketportal München Ticket

Im Zentrum der Veranstaltung steht die Kombination aus hoher fußballerischer Qualität gepaart mit den neusten Innovationen aus dem Entertainment-Bereich. Alle Fans, die am 26. Mai live vor Ort dabei sein möchten, können ab sofort Tickets für die Infinity League über das Portal München Ticket (https://www.muenchenticket.de/tickets/performances/e8iq8iijsu86/DAZN-Infinity-League) erwerben. Ticketpreise starten ab 10 EUR. Noch mehr Informationen rund um das Turnier gibt es auch unter infinityleague.de.

Innovativer Spielmodus mit geschlechterübergreifenden Teams auf spektakulärem GlassFloor

Auf der interaktiven ASB GlassFloor-Spielfläche im BMW Park in München werden sich weibliche und männliche Teams der Klubs gegenüberstehen, bestehend aus Legenden, Nachwuchsspielerinnen und -spielern und ambitionierten, mindestens auf semi-professionellem Niveau spielenden Content-Creators. Jeder teilnehmende Klub stellt je eine Frauen- und eine Männermannschaft. Die Spieldauer beträgt 20 Minuten (2 Halbzeiten á 10 Minuten) und es wird eine Gruppenphase (jeder gegen jeden) mit anschließenden Platzierungsspielen geben. In jedem Match treffen jeweils die Frauen und die Männer der jeweiligen Klubs eine Halbzeit aufeinander.

Kostenlos für alle Fans in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weltweit

Natürlich können auch diejenigen, die es nicht live vor Ort schaffen, das heiß erwartete Event verfolgen. Die Infinity League wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein kostenlos über die DAZN-App, auf den linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 sowie dem Partner-TV-Sender DF1 im Free-TV zu sehen sein und darüber hinaus auch auf allen relevanten Social-Media-Plattformen sowie den Kanälen des Medienpartners kicker abgebildet werden. DAZN wird die Infinity League auch weltweit über seine App in über 200 Märkte und Regionen kostenlos live übertragen.

Neben den Klubs hat DAZN mit dem Musik-Verlag Warner Chappell Music Germany und dem Major-Label Warner Music Central Europe sowie Deutschlands reichweitenstärkstem Sport-Publisher kicker, namhafte Partner gefunden, welchedie außergewöhnliche Mischung aus der besten Tradition des deutschen Männer- und Frauenfußballs, modernster Technologie, Musik, Medien und Unterhaltung zusammen zum Leben erwecken wollen.

Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.

