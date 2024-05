Fallschirmjäger der Luftlandebrigade 1 springen über der Landezone aus einem Airbus A400M des Lufttransportgeschwaders 62 im Rahmen der Übung SWIFT RESPONSE in Rukla in Litauen am 09.05.2022 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/127975 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.