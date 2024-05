Unterföhring (ots) - Halbfinale bei "The Masked Singer" auf ProSieben: Musik-Ikone Jan Delay rätselt am Samstag, live um 20:15 Uhr, in Deutschlands größtem TV-Rätsel gemeinsam mit Palina Rojinski und Rick Kavanian im Rateteam. Seit 25 Jahren im Showbusiness tätig, bringt der Sänger geballte Promi-Expertise mit ins Rateteam und will so den Stars unter den Masken auf die Schliche kommen. "Für mich ist das Besondere an 'The Masked Singer' die Überraschung. Die Aufregung. Die Spannung. Das Raten. Das Überlegen. Das Grübeln. Das Googeln. Das Auschecken. Als Erstes achte ich auf jeden Fall auf die Stimme. Als Zweites auf die Bewegungen. Und als Drittes auf die Maske und welchen Hinweis die vielleicht geben könnte - da lag ich bisher allerdings immer falsch", lacht der Musiker.

Welche Stars stecken unter den Masken? Seit vier Wochen geben der Flipflop, der Floh, das Krokodil und Elgonia den ProSieben-Zuschauer:innen Rätsel auf. Bei Elgonia dominieren Girl-Bands die Tipps: Die ehemaligen Monrose-Sängerinnen Mandy Capristo und Senna Gammour sowie die No Angels Nadja Benaissa und Jessica Wahls werden spekuliert. Beim Krokodil tappt das Rateteam noch komplett im Dunkeln: Ist es tatsächlich Ralf Möller? Oder doch Ben Becker? Vieles scheint möglich. Großes Rätselraten auch beim Floh: Martina Hill, Christine Urspruch, Mirja Boes und Ruth Moschner landen im Voting der #MaskedSinger-Fans in der Joyn-App ganz vorne. Rick Kavanian tippt dagegen auf Esther Schweins. Unter dem Flipflop stecken zwei Personen - und die Zuschauer:innen sind sich sicher: Das muss ein Geschwisterpaar sein. Top-Tipps sind die Wolter-Zwillinge, die Ehrlich Brothers und Heiko und Roman Lochmann.

"The Masked Singer" geht in die Verlängerung. Annemarie Carpendale begrüßt in "Die ProSieben Aftershow" die demaskierten Stars und entlockt ihnen die ersten Gedanken zu ihrer Undercover-Erfahrung bei #MaskedSinger.

Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.

"The Masked Singer" - das Halbfinale, am Samstag, 4. Mai 2024, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

