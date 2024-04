Düsseldorf (ots) - "Wasser für alle": Beim kommenden Heimspiel von Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg wird es für alle Fußball-Fans vor Ort kostenloses Trinkwasser geben. Das ermöglicht Fortunas Trikotsponsor TARGOBANK, der die Kosten für die Bestellungen am Spieltag übernimmt.

Die Aktion gilt für alle offiziellen Verkaufsstellen im Stadion, eine Begrenzung der Anzahl der bestellten Wasser gibt es nicht. Einzig das Becherpfand in Höhe von einem Euro muss von den Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion bei der Bestellung hinterlegt werden.

"Soziales Engagement und Gesundheitsförderung sind nicht nur wichtige Aspekte von unserem Projekt 'Fortuna für alle', sondern auch fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur", sagt Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK: "Wir haben immer betont, dass wir mit unserem Engagement den Menschen hier vor Ort etwas zurückgeben möchten. Nicht nur mit dem kostenlosen Eintritt zu den Freispielen, auch das kostenlose Trinkwasser während der Partie gegen Nürnberg gehört dazu."

Alexander Jobst, Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf, ergänzt: "Das gesamte Engagement der TARGOBANK zeigt, dass 'Fortuna für alle' mehr ist als die Freispiele. Der gesellschaftliche Fokus, den wir mit der TARGOBANK gemeinsam leben, wird durch die Aktion 'Wasser für alle' und die vielen starken Engagements im Laufe der Saison deutlich."

Soziales Engagement kommt Verein, Fans und lokalen Organisationen zugute

Seit Beginn der Partnerschaft hat die TARGOBANK bereits zahlreiche Engagements zugunsten des Fußballclubs sowie der Fans als auch Düsseldorfer Organisationen und Vereine initiiert: So hat sie bereits zum ersten Freispiel gegen den 1. FC Kaiserslautern den fortunabegeisterten Bewohner*innen eines Mehrgenerationenhauses in Mettmann einen einzigartigen Stadionbesuch samt Rundgang ermöglicht. Außerdem spendete sie der Amputiertenmannschaft von Fortuna, die zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister geworden ist, 5.000 Euro.

Den identischen Betrag erhielt am zweiten Freispiel die Düsseldorfer Organisation "Respekt & Mut", die sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung einsetzt. Wenige Wochen später versteigerte die TARGOBANK zudem ein Trikot von Ao Tanaka, das er bei einer Partie in dieser Zweitliga-Saison getragen hatte. Das Düsseldorfer Unternehmen gab den ersteigerten Betrag in Höhe von rund 1.000 Euro an die Diakonie Düsseldorf weiter.

Die "Armenküche-Altstadt" hat ebenfalls vom Engagement des Fortuna-Sponsors profitiert - sie erhielt vor der Partie gegen Eintracht Braunschweig neben einer Spende ein neues, hochwertiges Kühlsystem und 150 Rucksäcke, die an die Bedürftigen verteilt werden. Da auch die Fortuna noch 15.000 Euro über den Sondertrikotverkauf für die "Armenküche" generierte, kam so insgesamt eine Spende im Wert von 22.500 Euro zusammen.

