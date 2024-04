Köln (ots) - Inga Leschek (46), Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, wird zusätzlich zu ihren aktuellen Aufgaben zum 1. Juni 2024 in die Geschäftsführung von RTL Deutschland berufen. Damit übernimmt die erfahrene Programmmacherin und Produzentin als Chief Content Officer (CCO) die Verantwortung für die Inhalte aller Sendermarken von RTL Deutschland (RTL, Vox, ntv, RTL Super & Multichannel), die Inhalte von RTL+ sowie alle journalistischen Inhalte und digitalen Plattformen von RTL News (außer stern+) von Stephan Schmitter, der bislang zusätzlich zu seinen CEO-Aufgaben die Position des Chief Content Officers innehatte. Zudem bleibt sie weiterhin Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+.

Mit der Ernennung von Inga Leschek als Chief Content Officer treibt CEO Stephan Schmitter den erfolgreichen Transformationsprozess von RTL Deutschland sowie den Ausbau des schnell wachsenden Streamingdienstes RTL+ weiter voran.

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland: "Inga Leschek hat seit ihrer Rückkehr zu RTL Deutschland ihre großen inhaltlichen und kreativen Qualitäten eindrucksvoll unterstrichen. So konnte nicht nur RTL unter ihrer Führung die Marktanteile und Marktführerschaft in allen Zielgruppen bis 59 Jahre signifikant ausbauen, auch RTL+ schreibt seine Erfolgsgeschichte mit hoher Dynamik fort und ist schon jetzt mit Abstand der größte, nationale Streamingdienst - vor und hinter der Paywall. Inga ist für uns eine große Verstärkung in der Geschäftsführung und gemeinsam werden wir mit ganzer Kraft unsere strategischen Ziele bis 2030 umsetzen: Zum einen die linearen Reichweiten maximal zu optimieren, um unseren Werbekunden weiter hochattraktive Umfelder bieten zu können. Zum anderen die Transformation unserer Inhalte und Geschäfte auf RTL+ mit großer Kreativität und Konsequenz parallel voranzutreiben, um unsere Position als marktführendes Streamingangebot für die besten Entertainmentinhalte im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen. Ich freue mich darauf, beides gemeinsam mit Inga anzugehen und RTL Deutschland bestmöglich für die Zukunft aufzustellen."

Inga Leschek zu ihren künftigen Aufgaben: "Ich bedanke mich ganz herzlich bei Stephan Schmitter und der gesamten Geschäftsführung für das ausgesprochene Vertrauen und bei meinem starken Team für die bisherige, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Inhalte und Sendermarken von RTL Deutschland sind das höchste Gut unseres Unternehmens, das uns im heiß umkämpften Wettbewerb um Aufmerksamkeit die Nase vorn haben lässt. Egal ob mit journalistischen Inhalten, Fiktion, Sport oder Unterhaltung: wir wollen unser Publikum weiterhin fesseln und mit unseren Angeboten in ganz Deutschland ins Gespräch kommen. Das kluge Zusammenspiel dieser beeindruckenden Content-Vielfalt über alle Ausspielwege und Angebote, die uns linear, non-linear und digital zur Verfügung stehen, macht uns einzigartig und meine Aufgabe zur spannendsten, die ich mir in diesem Markt vorstellen kann. Darauf freue ich mich sehr und blicke mit größtem Optimismus auf unsere Zukunft."

Inga Leschek hat im März 2023 die Programmgeschäftsführung von RTL und RTL+ übernommen, nachdem sie zuvor als Director Nonfiction die non-fiktionalen Inhalte beim Streaminganbieter Netflix für den deutschsprachigen und zentral- und osteuropäischen Raum verantwortet hatte. Vor ihrem Wechsel zu Netflix im Oktober 2021 war sie Geschäftsführerin der Produktionsunternehmen RTL Studios (vormals Norddeich TV) und 99pro media, die sie ab 2020 erfolgreich zusammengeführt hat. Unter ihrer Leitung entstanden unter anderem Erfolgsformate wie "Ninja Warrior" (RTL), "Guidos Deko Queen" (VOX) oder "Are you the one?" (RTL+). Inga Leschek kam 2013 von der Produktionsfirma Tresor TV, die sie seit 2005 als Geschäftsführerin in Österreich und seit 2010 in Deutschland leitete. Zuvor war sie Prokuristin der Werbefilm-Produktionsfirma 'Neue Sentimental Film', Produktionsleiterin beim ORF und als Herstellungsleiterin für den Privatsender ATV tätig.

