München (ots) - - "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" mit 7,7 % MA (14-49 Jahre) - "Davina & Shania - We Love Monaco" mit 7,8 % MA (14-49 Jahre)

Erneut ein guter Wochenstart für Familie Geiss bei RTLZWEI: Die neue Folge der erfolgreichen Doku-Soap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" erreichte am Montagabend um 20:15 Uhr 7,7 % MA (14-49).

Im Anschluss um 21:15 Uhr punktete "Davina & Shania - We Love Monaco" mit einer neuen Folge aus der dritten Staffel mit 7,8 % MA in der klassischen Zielgruppe. RTLZWEI erzielte damit die beste Primetime an einem Montag seit Juni 2022.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 4,6 %.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 29.04.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 13395 vom 30.04.2024

