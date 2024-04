Berlin (ots) - Campus Berlin am Südkreuz, Geneststr. 5, 10829 Berlin, lädt herzlich zum diesjährigen Tag der offenen Tür am 14. Mai ein. Er findet in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr statt und bietet die einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität der Ausbildungsmöglichkeiten in sozialen und pflegerischen Berufen bei Campus hautnah zu erleben. Interessierte können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Besucher*innen erhalten Einblicke in das Campus- Ausbildungsangebot zum*r Erzieher*in und Heilerziehungspfleger*in, zur Pflegefachkraft, zum Sozialassistenten*innen sowie zur Pflegefachassistenz mit den jeweiligen Schwerpunkten wie das Erlenen der Gebärdensprache. Andere Räume sind den Besonderheiten gewidmet wie beispielsweise die Lernwerksatt für selbstorganisiertes Lernen, der Möglichkeit, Pflichtpraktika mit Erasmus+ im Ausland zu absolvieren und dem Netzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage".

Der Tag der offenen Tür ist die perfekte Gelegenheit, direkt mit Lehrkräften, Auszubildenden, Studierenden und auch Ehemaligen ins Gespräch zu kommen sowie die Atmosphäre des Campus- Schulstandorts hautnah zu erleben und sich beraten zu lassen.

"Die individuelle Betreuung unserer Auszubildenden und Studierenden steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Hierzu gehören Beratungs- und Unterstützungsangebote und unser engagierter Förderverein." fasst Gerlinde Lübbers, Gesamtschulleitung bei Campus am Südkreuz das eigene Schulprogramm mit wenigen Worten zusammen.

Neu in diesem Jahr ist das Alumni-Treffen und die Möglichkeit mit der Schülervertretung ins Gespräch zu kommen.

