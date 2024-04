Meran (ots) - Meran, eine malerische Stadt im Herzen Südtirols, ist durch ihre reiche Geschichte, atemberaubende Natur und heilsame Thermalquelle bekannt. Die Chronik dieser charmanten Stadt reicht weit zurück und spiegelt die kulturelle Vielfalt und historische Bedeutung dieser Region wider.

Im Jahre 857 wurde Meran erstmals urkundlich unter dem Namen "Mairania" in einem Tauschvertrag erwähnt. Das Dokument liegt im Archiv der Stadt Chur, der für Meran bis ins 19. Jahrhundert zuständigen Diözese. Später wurde sie zu einem wichtigen Handelspunkt im Mittelalter, was durch die gut erhaltene Altstadt mit ihren engen Gassen, mittelalterlichen Türmen und prächtigen Bauten deutlich wird.

Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Stadt mehrmals ihre Zugehörigkeit zwischen verschiedenen Herrschaften, darunter die Grafen von Tirol, das Heilige Römische Reich und das österreichische Kaiserreich. Diese wechselnden Einflüsse prägten das kulturelle Erbe von Meran und trugen zur Vielfalt ihrer Architektur, Sprache und Traditionen bei.

Im 19. Jahrhundert erlebte Meran einen bedeutenden Aufschwung als beliebtes Reiseziel für den europäischen Adel und die Oberschicht. Die heilsamen Thermalquellen lockten Menschen aus ganz Europa an, die nach Erholung und Heilung suchten. Dieser Aufschwung prägte das Stadtbild mit prächtigen Hotels, Villen und Promenaden, die noch heute das Flair vergangener Zeiten vermitteln.

Heute ist Meran eine lebendige Stadt, die ihre reiche Geschichte mit modernem Leben verbindet. Die Besucher können durch die malerischen Straßen schlendern, lokale Spezialitäten in den gemütlichen Restaurants genießen, die beeindruckende Landschaft der umliegenden Alpen erkunden und natürlich die entspannenden Thermalbäder erleben - eine Tradition, die seit Jahrhunderten Menschen aus aller Welt anzieht.

Zur Geschichte Merans gehört auch das 3-Sterne Art-Nouveau-Hotel Villa Westend im Zentrum, direkt an der Passerpromenade. Die faszinierende Historie des Hotels ist eng mit der Entwicklung der Stadt und ihrer Tourismusbranche verbunden. Völlig zurecht wurde das Hotel vor einiger Zeit als "Historischer Gastbetrieb des Jahres" in Südtirol ausgezeichnet.

DieVilla WESTEND wurde um 1890 von Baumeister Pietro Delugan, damals klingender Architektenname, für sich selbst an der Stefanie-Promenade, heute Passerpromenade, als besondere Visitenkarte für sein bauliches Können, errichtet. Ein Juwel, das man rechtzeitig erkannte und im Jahre 1984 unter dem Schutz der Oberintendanz für das architektonische Erbe stellte.

Im Laufe der Jahrzehnte hat das Hotel Villa Westend zahlreiche Renovierungen und Erweiterungen erfahren, um den Komfort und die Annehmlichkeiten für seine Gäste zu verbessern. Dennoch hat es sich seinen historischen Charme und seine Traditionen bewahrt, die es zu einem beliebten Ziel für Reisende macht, die die einzigartige Atmosphäre und Gastfreundschaft von Meran erleben möchten. Mehr Infos unter: www.westend.it

Urlaubstipps:

"Auf den Spuren Merans" bis 31.05.2024 6 Nächte / 7 Tage ab Euro 582,- pro Person

"Meran und seine Geschichte" vom 25.10. bis 05.11.2024 6 Nächte / 7 Tage ab Euro 540,- pro Person

Inklusivleistungen:

- 6 Übernachtungen im Doppelzimmer - Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal - Therme Meran: Ganzkörpermassage mit Aromaölen zur Wahl (50 Min.) - 1 Eintritt in die Therme Meran (2 h Therme, Nutzung der Pools und Sauna) - 10% Rabatt auf die Eintritte in die Therme Meran - 5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran - SÜDTIROL GUEST PASS = kostenlose Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel - Kostenloser Parkplatz direkt am Hotel - Kostenloser Fahrradverleih direkt im Hotel

