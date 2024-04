Hamburg (ots) - Die Hauptbühne ist beim kommenden HAFENGEBURTSTAG nicht an Land, sondern im Wasser: Bei den St. Pauli Landungsbrücken wird ein großer Ponton im Wasser die Elbe in eine maritime Festivalbühne verwandeln. Die gigantische, schwimmende Bühne wird etwa vierzig Meter vor den Landungsbrücken liegen. Gleich zwei Abendshows der Extraklasse feiern darauf beim 835. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 2024 Premiere: Am Freitag- und Samstagabend erleben die Gäste Musikshows mit Lichtinszenierungen, die es so beim HAFENGEBURTSTAG HAMBURG noch nicht gegeben hat. Auf der Bühne der FAIRPLAY TOWAGE GROUP gibt es zudem Live-Performances von Scooter, DJ Alle Farben und Musical-Stars von Stage Entertainment.

Elbe in Concert - Die spektakuläre Geburtstagsshow mit Feuerwerk

Am Freitag um 20:45 Uhr treten Hamburgs Musical-Stars in spektakulärem Setting auf: Mit Ausschnitten aus dem Welterfolg DER KÖNIG DER LÖWEN, dem magischen Musical Abenteuer DIE EISKÖNIGIN und dem neuen Musical HERCULES entführt Stage Entertainment den Hamburger Hafen in die magische Welt von Disney. Doch damit nicht genug: Erstmals wird es einen Live-Einblick in das mit Spannung erwartete neue Hit-Musical & JULIA geben, das mit Songs von Bon Jovi, Katy Perry, und Justin Timberlake im Herbst seine Deutschlandpremiere feiern wird.

Mit großen Emotionen und guter Stimmung geht es auf der schwimmenden Bühne weiter, wenn die Hamburger Goldkehlchen auftreten und mit ihrem Chor-Gesang das Publikum zum Mitsingen animieren.

Die Party erreicht gegen 21.35 Uhr mit der Live-Performance der Band Scooter mit Frontmann H.P. Baxxter ihren Höhepunkt. Die international erfolgreichen Techno-Legenden aus Deutschland lassen den Hafen beben. Zeitgleich wird das große Geburtstagsfeuerwerk gestartet und der Himmel über der Elbe verwandelt sich in ein funkelndes Lichtermeer. Die Verschmelzung von Musik und Feuerwerk-Effekten sorgt bei den Gästen für ein unvergessliches Erlebnis. Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird das Programm am 10. Mai ab 20:15 Uhr vom Medienpartner NDR live im Fernsehen übertragen.

Magische Lichtillumination und Musikshow von AIDA Cruises

Am Samstag lädt AIDA Cruises, erneut Sponsor des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG, auf Höhe der Landungsbrücken zu einem maritimen Highlight ein. Ab 22.30 Uhr wird das Kreuzfahrtschiff AIDAprima mit einer Lichtershow eindrucksvoll inszeniert. Für die musikalische Untermalung dieses besonderen Moments sorgt der weltweit erfolgreiche DJ Alle Farben, der von der schwimmenden Bühne spielen und die Inszenierung begleiten wird. Parallel dazu erleben die Gäste am Nachthimmel eine Drohnenshow, die das Erlebnis aus Licht, Farben und Musik perfekt macht.

Mit diesen spektakulären Abendshows wird der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG als maritimes Volksfest noch attraktiver als bislang.

