Schlüchtern (ots) - Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern (www.bien-zenker.de), ist vom renommierten F.A.Z.-Institut als "Deutschlands Kundenchampion" ausgezeichnet worden. Diese bedeutende Auszeichnung unterstreicht die herausragende Kundenzufriedenheit der Bien-Zenker Baufamilien, denn sie basiert auf einer umfassenden Kundenbefragung. Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, zeigt sich deshalb anlässlich der Preisverleihung erfreut: "Die erneute Auszeichnung als 'Deutschlands Kundenchampion' bestärkt uns in unserer Arbeit und unserem Ziel, nicht nur hervorragende Häuser zu bauen, sondern unseren Bauherren während des gesamten Bauprozesses ein außergewöhnliches Bauerlebnis zu bieten. Das Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters macht es möglich, diese Vision zu verwirklichen, und deshalb gilt diese Auszeichnung jedem, der daran mitgewirkt hat."

Von Januar bis März wertete das F.A.Z.-Institut und 2HMforum über alle Branchen hinweg knapp 17.000 Kundeninterviews nach dem bewährten "Fan-Prinzip" aus. Die Ergebnisse zeigen, dass Bien-Zenker von seinen Baufamilien als besonders nachhaltig wahrgenommen wird. Auch konnte sich Bien-Zenker in den Bereichen Logistik/Lieferfähigkeit/Termineinhaltung verbessern, wodurch die Partnerschaftlichkeit und Zuverlässigkeit von den Teilnehmern dieses Jahr insgesamt besser bewertet wurde.

Herzstück des 360-Grad-Kundendialogs ist die Bauherren-App

Sven Keller, Marketingleiter bei Bien-Zenker, ergänzt: "Das Ergebnis unterstreicht, dass sich die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres 360-Grad-Informations- und Dialogangebots für unsere Interessenten und Baufamilien auszahlt. Mit unserem Fokus auf die Digitalisierung unserer Prozesse können wir unsere Baufamilien von der Planung über die Bauphase bis hin zum Service jederzeit auf dem Laufenden halten und ihnen ein begeisterndes Bauerlebnis bieten." Herzstück des 360-Grad-Kundendialogs ist die Bauherren-App "Bien-Zenker Service Center". Damit haben Baufamilien jederzeit ihr gesamtes Bauprojekt im Blick: Sie erhalten Updates zum Projektverlauf, haben immer alle relevanten Dokumente zur Hand und natürlich den direkten Draht zu ihren Ansprechpartnern. Weitere hilfreiche Features sind beispielsweise die Pinnwand, auf der Baufamilien ihre Inspirationen sammeln können, und der Budgetrechner, in dem sie ihr gesamtes Hausprojekt mit allen Ausgaben und Posten erfassen können. Die Investition in Qualität, Kundennähe und ein starkes Team zahlt sich für Bien-Zenker einmal mehr aus und festigt die Position des Unternehmens als Vorreiter in der Fertighausbranche.

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 900 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.

www.bien-zenker.de/go/app

www.bien-zenker.de

