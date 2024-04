SÜDWESTRUNDFUNK Podcast: ,,Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" - Ab 27. April 2024 immer samstags in der ARD Audiothek Zwei Kinder, ein Thema - und jede Menge spannende Spiele: Im neuen Podcast ,,Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" heißt es: mitmachen, mitraten und mitlachen. Host Johannes Zenglein, der auch die TV-Sendung ,,Tigerenten Club" moderiert, begrüßt jede Woche zwei Kinder im Studio, die in unterhaltsamen Spielen zu Themen wie Schule, Harry Potter oder Märchen gegeneinander antreten. Ab 27. April erscheint jeden Samstag eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. © SWR/Patricia Neligan, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung und bei Nennung "Bild: SWR/Patricia Neligan" (S2+). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-24429, foto@swr.de / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/153004 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.