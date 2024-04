Bad Homburg (ots) - Neue Verkaufsaktion prämiert originelle Ideen: Über 10.000 EUR für Upcycling- und Reparaturprojekte zu gewinnen.

Die WD-40® Company Limited eröffnet neue Perspektiven mit der "Repair Challenge 2024". Diese Initiative ermutigt alle Anpacker und DIY-Begeisterten, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Im Vordergrund stehen Projekte, die das Prinzip 'Reparieren statt Wegwerfen' verfolgen und dazu WD-40 Produkte verwenden. Zu gewinnen gibt es zahlreiche attraktive Gutscheine von wunschgutschein.de im Gesamtwert von 10.000 EUR.

Die Gewinnspielaktion findet ausschließlich online vom 01.05. - 07.07.2024 statt. Letztes Jahr motivierte das Unternehmen über 500 Teilnehmer zum Teilen eigener Projekterfahrungen. In der diesjährigen "Repair Challenge 2024" konzentriert sich die Initiative auf die Bedeutung von Nachhaltigkeit bei Reparaturen gemeinsam mit der Nutzung von WD-40 Produkten. Diese Initiative stellt den großen Nutzen der WD-40 Produkte für nachhaltige Zwecke in den Vordergrund und möchte innovative Ansätze unterstützen.

Interessierte Handwerker können sich für die "Repair Challenge 2024" ganz einfach ab dem 01.05. über https://repairchallenge.wd40.de/ registrieren und ihre WD-40 Projekte mit Video- oder Bildmaterial hochladen und einreichen. Wer die verschiedenen Arbeitsschritte erläutert, hilft damit auch anderen DIY-Heimwerkern und setzt auf die Förderung von eigenen nachhaltigen Ideen. Alle zugelassenen Projekte landen im Lostopf des Unternehmens und die Gewinner werden nach Ende der Kampagne kontaktiert.

Die WD-40 Company Limited Zweigniederlassung Deutschland setzt auf Kreativität und Nachhaltigkeit - mit Gutscheinpreisen von insgesamt 10.000 EUR. Als Hauptpreis winkt ein 1.500 EUR Gutschein, zudem werden über 70 weitere Nebengewinne in kleineren Staffelungen verlost. Jedes Projekt wird zur Einsicht freigegeben, um Inspiration zu teilen und ein umweltbewussteres Denken zu fördern.

Repair Cafés als unterstützende Initiative

Für einen Ausbau des Nachhaltigkeitsgedankens kooperiert die WD-40 Company Limited außerdem in diesem Jahr mit einer gemeinnützigen Organisation, die hilft, defekte Alltags- und Gebrauchsgegenstände wieder gängig zu machen. Durch die Ausstattung mit WD-40 Produkten in den über 400 deutschlandweiten "Repair Cafés" schafft das Unternehmen eine Symbiose zur eigenen Verkaufskampagne.

Die Zusammenarbeit findet länderübergreifend auch in den anderen Niederlassungen der WD-40 Company Limited statt und unterstützt zusätzlich in den Niederlanden, Frankreich und im Vereinigten Königreich vielfältige Reparaturprojekte. Die Repair Cafés können direkt über die Webseite https://www.repaircafe.org/de gefunden und kontaktiert werden.

Über die WD-40® Company

Die WD-40 Company ist ein an der NASDAQ-Börse in New York notiertes Unternehmen. Die professionellen Produkte der WD-40 Company werden in mehr als 176 Ländern genutzt - in Industrie und Handwerk ebenso wie für Hobby und Haushalt. Die WD-40 Company Limited Zweigniederlassung Deutschland existiert seit 1995 und verkauft seine Produkte in der D.A.CH. Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ausführliche Informationen über das Unternehmen und sein Produktportfolio erhalten Sie unter wd40.de und über die Social Media Kanäle.

