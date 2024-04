Berlin (ots) - Zum Kick-off der "kau gut"-Kampagne von EXTRA® stellt Markenbotschafterin Stefanie Giesinger ihren neuen Favoriten für ihre Me-Time vor: EXTRA® Refreshers Soft-Kaugummis

Mikrostress klingt nach einem Mikroproblem. Taucht er regelmäßig auf, verliert der Tag seinen Flow, Leichtigkeit und Wohlbefinden gehen verloren. Auch Stefanie Giesinger ist manchmal mikro-genervt, z.B. wenn sie morgens zu spät dran ist, zwischen Terminen zu wenig Zeit hat oder ihren Schlüssel nicht sofort findet. "Das sind an sich keine großen Dramen, aber in der Situation fühle ich mich unentspannt und bin nicht 100 Prozent bei mir", so die 27-Jährige.

Eine aktuelle Erhebung in Deutschland[1] zeigt, dass etwa 30 % der Befragten mindestens einen Mikrostress-Moment am Tag erleben. Gut die Hälfte der jungen Millenials und Gen Z fühlen sich davon zwei-, dreimal, einige sogar bis zu neunmal täglich ausgebremst. Um Abstand zu gewinnen und durchatmen zu können, stecken sich viele einen Kaugummi in den Mund - ca. ein Viertel der Befragten sagen, dass das Kauen ihnen helfe, wenn sie in solchen Situationen etwas für sich tun und durchatmen wollen. Kaugummi als kleiner Lifehack? Stefanie Giesinger kann das gut nachvollziehen: "Kaugummi ist mein Moment zum Durchatmen, wenn mal nicht alles so rund läuft", sagt die erfolgreiche Unternehmerin und Investorin mit mehr als fünf Millionen Followern in den sozialen Netzwerken. Die Markenbotschafterin von EXTRA, der beliebtesten Kaugummimarke Deutschlands[2], nutzt den Kau-Effekt in vielen Momenten des Tages.

Für ein besonders intensives Kauvergnügen hat Stefanie Giesinger die neuen EXTRA Refreshers für sich entdeckt - je nach Laune in der Geschmacksrichtung Tropical, Strawberry Lemon, Peppermint oder Bubblemint. Die zuckerfreien Kaugummis in Würfelform sind etwas größer und softer als die klassischen EXTRA-Dragées, was den Genuss-Faktor noch erhöht. Als kleine Alltags-Begleiter in einer zunehmend chaotischen Welt können sie ein Ticket zu einem erfrischenden Me-Moment sein. Stefanie Giesinger: "Es ist fast so, als würde ich kurz auf Distanz gehen und mich in Gedanken an einen anderen Ort kauen."

Next stop: Kautopia

Die Lancierung von EXTRA Refreshers fällt mit dem Auftakt der neuen "kau-gut"-Kampagne zusammen und die wird mit einer besonderen Aktion gefeiert: Mikrostress ist gerade für in der Stadt lebende junge Menschen ein Thema. Deshalb lässt EXTRA in vier deutschen Großstädten für ein paar Tage die bunte Welt von Kautopia entstehen: Ein aufmerksamkeitsstarker Cube mit Chillout-Zone, 16 Quadratmeter großer Videowand und Selfie-Station lädt dazu ein, eine entspannte Auszeit zu erleben, die neuen Produkte zu testen, zu genießen - und mit einem frischeren Gefühl und weniger gestresst wieder in den Alltag einzutauchen: Willkommen in Kautopia!

Die Tourdaten des Kautopia-Cubes

Berlin, Breitscheidplatz 25.04. - 27.04. 2024

Hamburg, Alstertal EKZ 02.05. - 04.05. 2024

Düsseldorf, Schadowplatz 08.05. - 10.05. 2024

Frankfurt, Konstablerwache 13.05. - 15.05. 2024

Über Mars Wrigley

Mars Wrigleyist ein in mehr als 80 Ländern weltweit tätiger Hersteller von Schokolade, Kaugummi, Eis, Pfefferminzbonbons sowie fruchtiger Süßware und gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen weltbekannten beliebten Marken und Produkten steht Mars Wrigley für die kleinen Momente, die der Welt ein Lächeln schenken. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA®, AIRWAVES® und 5GUM®, die Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt Spaß und Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis schafft der 2021 eröffnete M&M'S® Store auf dem Berliner Kudamm.

2022 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen wurde Mars 2024 als "kununu Top Company" ausgezeichnet und zu einer der 25 "LinkedIn Top Companies" in Deutschland ernannt. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren 1 Milliarde US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.

Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.

[1] Umfrage von Censuswide im Auftrag von Mars Wrigley Deutschland, 1000 Teilnehmende zwischen 16 und 42 Jahren, September 2023

[2] Nielsen, GUM, Total Germany (Excl. Customer Total + Pharmacies + DIY), MAT TY W2022 08

Pressekontakt:

eckstein Influence GmbH Max Liebermann Allee 2 14109 Berlin Mobile: 0049 - 151- 15910741 Telefon: 0049 30 56588873 Fax: 0049 30 56588974 Email : bc@ecksteinpr.de https://ecksteinmedia.com

Original-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH