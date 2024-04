Soltau (ots) - Leichter, ökologischer, universell einsetzbar und kostengünstig: Die Bton Fertigteilwerk GmbH hat den wichtigsten Werkstoff der Bauindustrie von Grund auf neu gedacht. Ab sofort wird der innovative Beton in Soltau gefertigt und eröffnet neue Perspektiven im Wohnungsbau.

Schon der Name ist Programm - bei Bton fehlt das E, was für den Wegfall von Emissionen steht. Der klimapositive Effekt des Betons wird durch eine patentierte Hybrid-Mischtechnologie erreicht, die die CO2-Emissionen um bis zu 80 Prozent reduziert und zusätzlich kohlenstoffsenkende Materialien wie Biochar verwendet. Diese Materialien ermöglichen es, dass der Beton mehr CO2 absorbiert, als bei seiner Herstellung, insbesondere des Zements, emittiert wird. Bton, gegründet 2021, entwickelt somit zukunftsfähige Baustoffe, die den nachhaltigen, dekarbonisierten Bau fördern und trägt somit zur Erreichung des Netto-Null-Ziels bei.

"Die Bton Fertigteilwerk GmbH ist Teil des Netzwerks 80 Sekunden - Neues Bauen und leistet einen wichtigen Beitrag, damit wir im Wohnungsbau schneller und nachhaltiger vorankommen. Wenn laut Politik wirklich 400.000 bezahlbare Wohneinheiten pro Jahr entstehen sollen, also alle 80 Sekunden eine, dann brauchen wir solche Innovationen.", so Robert Kroth, Geschäftsführer von "80 Sekunden - Neues Bauen".

In Soltau wurden über neun Millionen Euro investiert, unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Aktuell sind 50 neue Arbeitsplätze entstanden. Durch die Planung von zehn neuen Gigawerken in den nächsten drei Jahren soll die innovative Betontechnologie auch international verbreitet werden.

Bei einem Fach-Forum "Baustoff-Innovationen" wurde das Werk im Rahmen der Eröffnung Branchenexpertinnen und Experten vorgestellt. Die Ergebnisse fließen in das Programm des Baustellendialogs mit den Top-Entscheidern der Branche und Spitzenpolitik "80 Sekunden - Neues Bauen" am 15. und 16. Mai 2024 in Berlin ein. Beim Baustellendialog 2023 hatte Bton seinen neuen Werkstoff übrigens das erste Mal präsentiert.

Weitere Informationen unter: http://www.bton-betondesign.de und www.80-sekunden.de

