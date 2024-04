Unterföhring (ots) - - Didi Hamann und Michael Leopold melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem "tipico Countdown" und den vier Nachmittagsspielen der Bundesliga - Das "tipico Topspiel der Woche" in Leverkusen im Anschluss ab 17:30 Uhr mit Julia Simic, Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann - Exklusiv mit Sky Q: Bayern - Frankfurt, Leverkusen - Stuttgart und Schalke - Düsseldorf in UHD/HDR, das Bundesliga-Topspiel zusätzlich in Dolby-Atmos® - Die 2. Bundesliga von Freitag bis Sonntag live, unter anderem mit Hertha BSC - Hannover 96 und FC St. Pauli - Hansa Rostock - Die Bundesliga und 2. Bundesliga live auf Sky (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)

Unterföhring, 25. April 2024 - Borussia Dortmund stand kurz davor dem neuen deutschen Meister Bayer Leverkusen seine erste Saisonniederlage zuzufügen, ehe Stanisic in der 97. Minute die Werkself doch noch zum 1:1-Ausgleich köpfte. Dortmunds Rückstand auf Rang vier, den derweil RB Leipzig innehat, beträgt nun zwei Punkte.

Am Samstag treffen die beiden Champions-League-Anwärter im direkten und zudem oft hitzigen Duell aufeinander. Zwar stehen die Chancen gut, dass dank des starken Bundesliga-Abschneidens auf internationalem Parkett der fünfte Platz ebenfalls für die Teilnahme an der Champions League berechtigt, eine Garantie gibt es derweil jedoch noch nicht - und auch aus prestigeträchtigen Gründen wollen die beiden Vereine nur zu gern vor dem jeweils anderen stehen.

Parallel dazu empfängt am Nachmittag der FC Bayern die Eintracht aus Frankfurt, die nach ihrem 3:1-Erfolg über Augsburg Platz sechs sicherte. Die Bayern feierten zuletzt einen 5:1-Auswärtssieg bei Union Berlin und konnten aufgrund der Stuttgarter Niederlage in Bremen Tabellenplatz zwei nicht nur behaupten, sondern den Vorsprung auf die Schwaben sogar ausbauen.

Sky Sport überträgt am Samstag die vier Begegnungen der Bundesliga, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Von den Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag zeigt Sky Sport ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende. Außerdem präsentiert Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle Partien der 2. Bundesliga live.

Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer*innen auf den Bundesliga-Samstag ein. In den weiteren Partien trifft der SC Freiburg auf den VfL Wolfsburg und Werder Bremen reist nach Augsburg.

Leverkusen gegen Stuttgart am Samstagabend

Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer zum "tipico Topspiel der Woche" aus der BayArena, in der Meister Leverkusen den Tabellendritten VfB Stuttgart empfängt. Zuletzt trafen die beiden Spitzenteams im Februar im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander. In einem hochklassigen und packenden Duell siegte damals die Werkself nach zweimaligem Rückstand noch mit 3:2 dank eines Last-Minute-Treffers von Jonathan Tah. Das Team von Sebastian Hoeneß möchte sich nicht nur hierfür revanchieren sondern, auch das schaffen, was Dortmund zuletzt nur knapp verfehlte: Xabi Alonso und Bayer Leverkusen in dieser Saison erstmals zu schlagen.

Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport

Eröffnet wird der Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr von "Guten Morgen Fans!", dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News.

Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Los geht es am Donnerstagnachmittag um 15:30 Uhr mit "Erste 11 - so könnten sie spielen" auf Sky Sport News. Ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge "Matchplan" mit Frank Kramer und Ciriaco Sforza genauer auf die Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr "Deine Vorschau", in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen VfL Bochum und der TSG aus Hoffenheim gezeigt wird.

Michael Leopold und Patrick Helmes führen ab 16:30 Uhr durch "Dein Fußball Sonntag - Die Show". Im Verlauf der Sendung werden in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin, ab 19:30 Uhr die von FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln und ab 21:30 Uhr die des Duells zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Heidenheim.

Um 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer*innen zur Fußballdebatte "Sky90", in der dieses Mal unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus zu Gast ist. Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.

Die 2. Bundesliga mit St. Pauli - Rostock und Schalke - Düsseldorf

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 31. Spieltags live, acht davon exklusiv. Am Freitagabend trifft der FC St. Pauli auf Hansa Rostock. Das aufgrund der verfeindeten Fanlager ohnehin schon hitzige Duell erhält infolge der Tabellenkonstellation eine noch größere Brisanz. Während die Kiezkicker die Bundesliga vor Augen haben, droht der Kogge der Abstieg in die dritte Liga. Darüber hinaus könnte die Elf von Fabian Hürzeler bei einem Sieg Geschichte schreiben, da sie dann erstmals im Profifußball eine Saison vor dem Hamburger SV abschließen würden.

Dem FC St. Pauli in das Oberhaus folgen möchte die Fortuna aus Düsseldorf, die am Samstagabend auf Schalke gastiert. S04 ist seit vier Spielen ungeschlagen und verschaffte sich ein wenig Luft im Abstiegskampf. Das Hinspiel allerdings - bei dem die Schalker nach 20 Minuten 0:3 zurücklagen und die Fans daraufhin ihren Support zwischenzeitlich einstellten - ging 3:5 verloren, weshalb Stürmer Simon Terodde im Sky Interview (https://sport.sky.de/fussball/artikel/schalke-04-simon-terodde-will-wiedergutmachung-gegen-duesseldorf/13121894/34350) Wiedergutmachung fordert.

Die Bundesliga und mit Sky oder WOW live erleben

Die Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Exklusiv mit Sky Q stehen zudem das "tipico Topspiel der Woche" sowie ein ausgewähltes Spiel des Nachmittags live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Topspiel am Samstagabend präsentiert Sky Sportdarüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

Das Bundesliga-Wochenende bei Sky:

Donnerstag:

15:30 Uhr: "Erste 11 - so könnten sie spielen" auf Sky Sport News

18:00 Uhr: "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" auf Sky Sport News

20:00 Uhr: "Matchplan" zu RB Leipzig - Borussia Dortmund auf Sky Sport News

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:30 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Eren Dinkci" auf Sky Sport Bundesliga

22:00 Uhr: "Deine Vorschau" auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

22:30 Uhr: "Highlights XXL" mit VfL Bochum - TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga

Samstag:

9:00 Uhr: "Guten Morgen Fans!" auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: "tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

15:15 Uhr: FC Bayern - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: RB Leipzig - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: SC Freiburg - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: FC Augsburg - Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: "tipico Topspiel der Woche" Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

9:00 Uhr: "Guten Morgen Fans!" auf Sky Sport News

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 - 20:15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga

16:45 - 17:15 Uhr: "100% Fußball" auf Sky Sport Bundesliga

17:30 - 18:00 Uhr: "Highlights XXL" mit Borussia M'gladbach - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga

18:00 - 19:30 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga

19:30 - 20:00 Uhr: "Highlights XXL" mit 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga

21:30 - 22:00 Uhr: "Highlights XXL" mit SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga

23:00 Uhr: "Bundesliga kompakt" auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport Bundesliga

