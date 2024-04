München (ots) - Das Bündnis gegen Cybermobbing bietet gemeinsam mit den Betriebskrankenkassen (BKK) in Bayern am 14. Mai von 18:30-20:00 Uhr ein Webseminar für Eltern mit dem Titel "Cybermobbing - so stärken Sie ihr Kind" an, das sich mit folgender Fragestellung beschäftigt: Was können speziell Eltern tun, um ihre Kinder vor Cybermobbing zu schützen und wie können sie ihren betroffenen Kindern helfen?

Aktuelle Studien zeigen, dass knapp 17 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren persönlich von Erfahrungen mit Hassbotschaften im Netz betroffen sind. "Cybermobbing hat sich zu einem dauerhaften Problem an Schulen und im privaten Umfeld der Kinder und Jugendlichen entwickelt", so Uwe Leest, Vorstandsvorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing. Mobbing endet nicht mehr auf dem Schulhof, das Sprachrohr der Täter sitzt immer in der Tasche der Opfer.

Die möglichen psychischen und körperlichen Folgen für die Gesundheit der Betroffenen sind gravierend und reichen von Leistungseinbrüchen über psychosomatische Reaktionen bis zu Suizidgedanken.

Dr. Ralf Langejürgen, Vorstandsvorsitzender beim BKK Landesverband Bayern: "In einer zunehmend digitalisierten Welt ist der kompetente und reflektierte Umgang mit sozialen Medien und dem Internet enorm wichtig. Eine Begleiterscheinung ist leider auch das Thema Cybermobbing. Kinder und Jugendliche in diesem Kontext frühzeitig zu sensibilisieren und stark im Umgang mit diesen Gefahren zu machen, ist den bayerischen Betriebskrankenkassen ein wichtiges Anliegen."

Die Betriebskrankenkassen in Bayern und das Bündnis gegen Cybermobbing kooperieren seit diesem Schuljahr mit dem Präventionsprogramm "Wir alle gegen Cybermobbing". Dazu finden ausführliche interaktive Veranstaltungen mit anschließender Projektarbeit und Elternabenden an Schulen in Bayern statt.

Das Webseminar für Eltern ist eine flankierende Maßnahme, um mehr Eltern für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren und umfassend zu informieren.

Folgende Schwerpunkte sind beim Webseminar am 14. Mai 2024 gesetzt:

- Einführung in Cybermobbing: Erkennen Sie die verschiedenen Formen und verstehen Sie die Auswirkungen auf Kinder. - Resilienz in der Familie stärken: Lernen Sie Methoden, um Ihren Kindern zu helfen, Herausforderungen im digitalen Raum selbstbewusst zu meistern. - Aktive Elternrolle: Erfahren Sie, wie Sie effektiv mit Ihren Kindern über Cybermobbing kommunizieren und bei Vorfällen intervenieren können. - Einbeziehung von Experten: Lernen Sie, wann und wie Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Das Online-Seminar ist für alle Interessierten kostenfrei zugänglich und richtet sich insbesondere an Eltern von Kindern im Grundschulalter bis zur 5. Klasse, deren Kinder noch wenig Erfahrung im Umgang mit dem Netz und sozialen Medien haben. Interessierte Eltern können sich ab sofort hier (https://bgcmonline.clickmeeting.com/bkk-webinar-cybermobbing-so-starken-sie-ihr-kind/register) für die kostenlose Teilnahme am Seminar anmelden:

Hintergrund:

JIM-Studie Jugend, Information, (Multi-) Media 2022 des Medienpädagogischen Forschungsverbandes Südwest, Befragung von Schülern im Alter von 12-19 Jahren, n= 1.200

JIM-Studie 2022 (mpfs.de) (https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2022/JIM_2022_Web_final.pdf)

"Cyberlife IV - Cybermobbing bei Schülerinnen und Schülern", des Bündnis gegen Cybermobbing.

Cyberlife_Studie_2022_endfassung.pdf (buendnis-gegen-cybermobbing.de) (https://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/wp-content/uploads/2022/10/Cyberlife_Studie_2022_endfassung.pdf)

