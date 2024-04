Würzburg (ots) - In der aktuellen Wirtschaftslage steigen die Preise in allen Bereichen des Lebens, ob im Restaurant, Urlaub oder Supermarkt. Die Inflation macht auch vor Schönheitsoperationen, die deutschlandweit teurer werden, nicht halt. Doch der Deutsche Ärzte Service (DÄS) setzt ein Zeichen gegen diesen Trend und ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden weiterhin stabile Aktionspreise und unverändert hohe Qualität bei sämtlichen ästhetischen Eingriffen, so auch bei der Brustvergrößerung für nur 2.999 Euro in vielen Kliniken in Deutschland. Ein positives Körpergefühl ist ein grundlegendes Bedürfnis, das für jeden Menschen zugänglich sein sollte - unabhängig von seiner finanziellen Lage.

Fachärztliche Expertise als Standard: Sicherheit und Qualität bei jedem Eingriff

Der Deutsche Ärzte Service steht seit zwei Jahrzehnten für Qualität und Expertise (https://www.deutscher-aerzte-service.de/qualitaet-schoenheitsoperationen-deutscher-aerzte-service) in der plastischen und ästhetischen Chirurgie. In Zusammenarbeit mit führenden deutschen Fachkliniken gewährleistet der DÄS, dass ausschließlich erfahrene Chirurgen mit dem Facharzt-Titel für Plastische und Ästhetische Chirurgie zum Netzwerk gehören. Diese können nach dem abgeschlossenen Medizinstudium eine sechsjährige Zusatzausbildung im Bereich der Plastischen, Ästhetischen und Rekonstruktiven Chirurgie nachweisen.

Die Unterscheidung zu ungeschützten Berufsbezeichnungen wie "Schönheitschirurg" oder "Ästhetischer Chirurg" ist signifikant. Im Gegensatz zu Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie haben sogenannte Schönheitschirurgen lediglich eine kurze Weiterbildung absolviert, möglicherweise in Form eines Wochenendkurses im Bereich der Ästhetik. Der Deutsche Ärzte Service (https://www.deutscher-aerzte-service.de/schoenheitsoperationen) hilft Interessierten gerne weiter, um keinerlei Verwechslungen zu unterliegen. Der Vorteil: Alle Fachärzte aus dem DÄS-Netzwerk bilden sich kontinuierlich in den neuesten OP-Methoden und minimalinvasiven Techniken weiter und erfüllen die strengen Anforderungen des DÄS an Qualität, Material und Hygiene. Insbesondere bei der Brustvergrößerung, dem TOP-Angebot des Deutschen Ärzte Service, werden die neuesten Trends angeboten - wie die Minimal-Scar-Technik, eine noch sehr seltene und narbenschonende OP-Methode.

Das Recht auf ein selbstbestimmtes Erscheinungsbild

"Viele unserer Patientinnen und Patienten (https://www.instagram.com/deutscher_aerzte_service/) berichten von einem neuen Lebensgefühl und neu entdecktem Selbstbewusstsein. Ein positives Körpergefühl sollte für jeden Menschen erreichbar sein", betont Isabella Schneier, Geschäftsführerin des Deutschen Ärzte Service. Durch die exklusive Zusammenarbeit mit renommierten Fachkliniken, bei denen begrenzte OP-Plätze zur Verfügung stehen, den Großeinkauf von Premium-Materialien sowie Synergieeffekte des Netzwerks kann der DÄS seine stabilen Festpreise garantieren (https://www.presseportal.de/pm/170923/5546056).

Insbesondere bei Brustvergrößerungen, Bruststraffungen, Fettabsaugungen und Oberlidstraffungen ist die Nachfrage nach wie vor hoch und sogar gestiegen. Zum Portfolio des DÄS gehören jedoch viele weitere Eingriffe. Die All-Inklusive-Pakete (https://www.deutscher-aerzte-service.de/schoenheitsoperationen/brustvergroesserung) des Deutschen Ärzte Service umfassen eine medizinische Voruntersuchung, eingehende Beratung und Vorbereitung, Anästhesie, Operation in zertifizierten OP-Sälen sowie Nachsorge durch den operierenden Arzt. Bei der Brustvergrößerung sind Silikongel-Implantate der führenden Hersteller Mentor und Motiva mit lebenslanger Garantie enthalten. Genauere Informationen zum Leistungsportfolio und den Standorten (https://www.deutscher-aerzte-service.de/standorte) gibt es auf der Webseite des Deutschen Ärzte Service.

Der Deutsche Ärzte Service

Der Deutsche Ärzte Service (DÄS) arbeitet als Dienstleister für Kliniken, Ärzte, die medizintechnische Industrie und Patienten. Durch ein Netzwerk an spezialisierten Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie kann der DÄS viele Schönheitsoperationen zu reduzierten Festpreisen anbieten. Interessierte können sich kostenlos unter der Service Hotline 0800 / 26 26 770 beraten lassen oder sich direkt unter https://www.deutscher-aerzte-service.de/anmeldung-beratungsgesprach für ein Beratungsgespräch anmelden.

