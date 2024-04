Bedburg (ots) - Gemeinsam mit tausenden Musikfans singt, tanzt und feiert Bedburg am Samstag, dem 7. September 2024 ab 19 Uhr endlich wieder auf der inzwischen 17. MusikMeile. Das weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte und beliebte Musik-Festival in der Bedburger Innenstadt lockte in den vergangenen Jahren mit Headlinern wie Milow, Christina Stürmer und Alex Christensen bis zu 30.000 Menschen in die Stadt und ist damit das musikalische Top-Event in der Region.

Nun steht auch der diesjährige Top-Act fest: Der deutsche Singer-Songwriter Michael Schulte bringt mit "Remember Me" ein brandneues Album mit zur 17. Bedburger MusikMeile und wird damit ab 21:30 Uhr auf der Hauptbühne am Schlossparkplatz für beste Party-Stimmung sorgen.

Aber auch seine bekannten und geliebten Hits, die von gefühlvollen Songs, über Popmusik bis hin zu vielen tanzbaren Tracks reichen, wird er am 7. September mit tausenden Besucherinnen und Besuchern feiern. Und davon hat einer der bestplatzierten deutschen ESC-Teilnehmer, 2018 in Lissabon landete Michael Schulte auf einem tollen vierten Platz, mit sechs erfolgreichen Studioalben, acht Top-10-Radiosingles in Folge und weit über eine Milliarde Streams eine ganze Menge.

"Die MusikMeile gehört zu Bedburg und ist für unsere Stadt in vielerlei Hinsicht wichtig: Für die MusikerInnen, um mit ihrem Publikum live in Kontakt zu sein, für die Fans als ein großartiges Erlebnis und als Stadtmarketinginstrument, um unsere Stadt den Gästen vorzustellen. Das hilft der Gastronomie und allen Unternehmen, die die Meile unterstützen. Dass wir in diesem Jahr noch mehr finanzielle Unterstützung der Firmen durch große und kleine Beträge erhalten, zeigt, dass die Wirkung eines solchen Festivals von unseren Partnern ebenso eingeschätzt wird. Ich freue mich sehr auf die Musik und hoffe natürlich wieder auf viele gutgelaunte Gäste ", sagt Bedburgs Bürgermeister Sascha Solbach.

MusikMeile bleibt kostenlos, Cover-Bands von Pink und Udo Lindenberg

Um 19:00 Uhr gibt Radio Erft-Moderator Oliver Frühauf auf der Hauptbühne am Schlossparkplatz den Startschuss für die 17. MusikMeile. Ab 20:00 Uhr verwandelt sich dann der restliche Teil der Bedburger Innenstadt in eine Partyzone. Auf insgesamt neun Bühnen rocken über 15 Bands und Künstler aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen bis Mitternacht die Bedburger MusikMeile. Der Eintritt für die Besucherinnen und Besucher ist wie gewohnt kostenlos.

Bei den Fans der MusikMeile inzwischen ein "Muss": der beliebte Kölner Rapper Mo-Torres, der bereits zum dritten Mal dabei ist. Zuvor wird Elektropop mit den Plexiphones das Publikum anheizen. Hochkarätige Coverbands gibt es am Kölner Platz: Dabei präsentiert die Panik Power Band eine Tribute-Show ihres Vorbilds Udo Lindenberg, die Band It's All Pink! bringt die besten Hits der erfolgreichen US-amerikanischen Pop-Rock-Sängerin P!nk mit nach Bedburg.

Die Meile spielt lokal: Rund die Hälfte aller Künstlerinnen und Künstler kommt aus Bedburg oder der direkten Umgebung. Die neu zusammengestellten Bands des Jugendzentrums Capo, die Gruppe Recovered Dimension und das Duo Tomlex kommen aus der Heimatstadt der MusikMeile. Ebenso liegt die DJ-Bühne mit DJ Jeffem und DJ Marc de D'or, der ein gemeinsames Set mit DJ TMBR spielen wird, komplett in der Hand Bedburger Künstler.

Michael Kesternich, stellvertretender Leiter kommunales Partnermanagement westliches Rheinland von Westenergie ergänzt:"Die Bedburger MusikMeile hat aufgrund ihrer Größe und Reichweite in unserer Region ein Alleinstellungsmerkmal. Traditionell findet die 'Meile' enormen Zuspruch bei jungen und junggebliebenen Besucherinnen und Besucher. Daher engagieren wir uns als Hauptsponsor auch in diesem Jahr gern für diesen 'Klassiker' unter den Open Air-Veranstaltungen im Rhein-Erft-Kreis und hoffen auf tolle Stimmung, herausragende Künstler und ein begeistertes Publikum."

Alle weiteren Infos gibt es auch unter www.musikmeile-bedburg.com sowie auf den extra für die MusikMeile eingerichteten Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Dort werden bis zur MusikMeile unter anderem alle Bands sowie Künstlerinnen und Künstler vorgestellt.

Die Bands der 17. Bedburger MusikMeile (weitere folgen):

- Michael Schulte - Mo-Torres (Pop und Rap) - It's All Pink! (P!nk-Cover-Band) - Van de Forst (Country) - Lagerfeuer-Trio (Popmusik) - Panik Power Band (Udo Lindenberg Tribute-Band) - Plexiphones (Alternative Pop) - Radiotones (Pop-Rock) - Tomlex (alle Genres) - DJ Marc de D'or & DJ TMBR (Party, Techno, Dance) - DJ Jeffem (Dancehall) - Recovered Dimension (alle Genres) - Jugendbands CAPO (alle Genres) - und viele mehr... - Moderation: Oliver Frühauf (Radio Erft)

Pressekontakt:

Stadt Bedburg Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur Frau Gabriela Leibl Am Rathaus 1 50181 Bedburg 02272 402 120 g.leibl@bedburg.de

Original-Content von: Stadt Bedburg, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH