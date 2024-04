Erfurt (ots) - Welche Schulklassen kommen dem Titel "Die beste Klasse Deutschlands" ein Stück näher? In den neuen Schulbattles auf kika.de und im KiKA-Player standen sich zunächst 16 Schulklassen in Challenge- und Quiz-Duellen gegenüber. Acht Gewinner-Klassen freuen sich nun auf den Einzug in die Wochenshows, die ab dem 26. April 2024 immer freitags um 19:30 Uhr bei KiKA und auf den KiKA-Plattformen zu sehen sind.

Auf dem Weg zum großen Superfinale haben die teilnehmenden Klassen der Frühjahrsstaffel schwierige Quiz-Hürden zu überwinden. In vier Wochenshows treten jeweils zwei Schulklassen im Studio gegeneinander an und messen sich bei Wissensfragen, Experimenten und Studio-Spielen. Präsentiert werden die Wochenshows im Wechsel vom bekannten "Die beste Klasse Deutschlands" Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell.

Diese acht Schulklassen spielen in den Wochenshows:

- Klasse 6 des Diesterweg Gymnasiums Tangermünde-Havelberg (Sachsen-Anhalt) - Klasse 6D des Gymnasiums Georgianum aus Lingen (Niedersachsen) - Klasse 7E des Vitzthum-Gymnasiums aus Dresden (Sachsen) - Klasse 7B des Peutinger Gymnasiums aus Ellwangen (Baden-Württemberg) - Klasse 7A des Holzlandgymnasiums aus Hermsdorf (Thüringen) - Klasse 7D der Grund- und Stadtteilschule Eppendorf aus Hamburg (Hamburg) - Klasse 6A der IGS Neue Schule aus Wolfsburg (Niedersachsen) - Klasse 6.1 des Andreas-Gymnasium aus Berlin (Berlin)

Vier Schulklassen erreichen schließlich das Superfinale - die Endrunde um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands". Der Höhepunkt der Frühjahrsstaffel mit spannenden Gästen wie Extrem-Challenger und Sport-Influencer Fabian Baggeler, Comedienne Maria Ziffy oder Singer-Songwriter Gregor Hägele, wird am Samstag, dem 18. Mai 2024 um 8:00 Uhr im Ersten und am Freitag, dem 24. Mai 2024 um 19:30 Uhr bei KiKA gezeigt.

Während der Wochenshows und dem Superfinale kann die KiKA-Quiz App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-quiz/kika-quiz-100.html) wieder als spannendes Second-Screen-Angebot genutzt werden: Im Mitspielmodus quizzen die Kinder während der Ausstrahlungen live mit und erleben die spannende Quiz-Atmosphäre des Studios hautnah auf ihrem Smartphone oder Tablet.

Die Termine von "Die beste Klasse Deutschlands" im Überblick:

- Ab 25. April 2024: Schulbattles immer donnerstags um 13:30 und 20:10 Uhr und freitags um 13:30 Uhr bei KiKA, sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA Player - Ab 26. April 2024: Wochenshows, immer freitags, 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player - Am 18. Mai 2024: Superfinale um 8:00 Uhr im Ersten, auf kika.de und im KiKA Player - Am 24. Mai 2024: Superfinale um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA Player

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA tragen Thomas Miles und Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kommunikation.kika.de.

