München/Hong Kong (ots) - Nie wieder zum Fitness-Studio fahren? Die monatliche Gebühr sparen? Trainieren an jedem Ort und zu jeder Zeit? Speediance macht es möglich: Mit den smarten Fitness-Trainern Gym Monster und Gym Pal beginnt der Workout zuhause. Speediance bedeutet smartes Home-Training, genauso intensiv wie im Fitness-Studio, allerdings mit nur einem Gerät. Die multimedialen Fitness-Trainer liefern dank moderner Antriebstechnik grenzenlose Möglichkeiten, um sich zuhause fit zu halten. Speediance hat die beiden Geräte nun erstmals in Europa vorgestellt.

Alles beginnt mit zwei stabilen Kabeln. Diese sind mit zwei antriebsstarken Motoren verbunden. Zusammen ersetzen beide Elemente einen ganzen Gerätepark. Dank dieser neuartigen Technologie lassen sich Kräfte von bis zu 100 Kilogramm simulieren. Dafür braucht es allerdings keine schweren Gewichte, Hanteln oder große Räume.

Gym Monster und Gym Pal von Speediance glänzen durch kompaktes Design. Dadurch benötigen sie nur wenig Platz, bieten jedoch gleichzeitig unendlichen Workout-Spaß. Beide Geräte passen auch in Appartements oder kleine Wohnungen. Nach dem Training einfach zusammenklappen, an die Wand hängen oder unterm Bett verstauen. Ausreden für den inneren Schweinehund? Fehlanzeige.

Das smarte All-In-One Fitness-Studio: Gym Monster

Mit dem Gym Monster bietet Speediance das erste smarte All-In-One Fitness-Studio. Ein Gerät mit grenzenlosen Möglichkeiten. Gym Monster vereint verschiedene Workouts in nur einem Gerät, beispielsweise:

- Kabelzugübungen, - klassisches Hanteltraining mit Lang- oder Kurzhantel, - Ski-Ergometer oder - Rudergerät.

Im Inneren des Gym Monster verbirgt sich ein smarter Doppelmotor. Diese regulieren den Kraftwiderstand der einzelnen Kabel. Fast nahtlos in 500-Gramm-Schritten lässt sich der Widerstand der Kabel auf bis zu 100 Kilogramm erhöhen - auch während laufender Übungen, einfach per Hand. So können sowohl Anfänger als auch Fitness-Profis das Training auf die eigenen Bedürfnisse zielgenau abstimmen.

Um unterschiedliche Trainingssituationen zu simulieren, bietet Gym Monster von Speediance verschiedene Modi:

- Kettenmodus: Beim Ziehen der Kabel erhöht sich der Widerstand schrittweise. - Standardmodus: Der Kraft-Widerstand orientiert sich am Körpergewicht. - Exzenter-Modus: Erhöhter Kraft-Widerstand bei Rückkehr in die Ausgangsposition. - Konstanter Modus: Gleichbleibender Kraft-Widerstand.

Um sämtliche Einstellungen vorzunehmen, verfügt Gym Monster über einen Touchscreen. Darüber lassen sich ebenso vollständige Workouts per Video abspielen und nachmachen. Die mehr als 230 KI-gestützten Workouts sind von anerkannten Fitness-Coaches konzipiert worden.

Alle Trainingsdaten lassen sich auch mit der Apple Watch synchronisieren. Sämtliche Workouts und Trainingsfortschritte speichern und jederzeit abrufen, für volle Leistungskontrolle.

Für die Sicherheit verfügt Gym Monster über unzählige Sensoren. Diese übernehmen die Funktion eines persönlichen Trainers. So erkennt das Gerät, wenn Müdigkeit aufkommt. Gym Monster reguliert dann automatisch die Belastung. Das Risiko von Überlastungen oder Verletzungen reduziert sich auf ein Minimum.

Der kompakte Heimtrainer: Gym Pal

Wer es noch kompakter mag, für den bietet Speediance Gym Pal. Auch mit diesem Heimtrainer lassen sich typische, aus dem Fitness-Studio bekannte Workouts zuhause durchführen. Wie Gym Monster nutzt dieses Gerät ebenfalls die neuartige, platzsparende Stahlseil-Technologie mit den Doppelmotoren.

Die vier bereits bekannten Varianten Kettenmodus, Standardmodus, Exzenter-Modus und Konstanter Modus machen aus Gym Pal einen vielseitigen Fitness-Trainer. Der Kraft-Widerstand lässt sich per Handsteuerung in 500-Gramm-Schritten auf bis zu 100 Kilogramm an die eigenen Trainings-Bedürfnisse anpassen.

Gym Pal eignet sich besonders für das Training bestimmter Körperpartien. Der Fokus liegt dabei auf:

- Arme, - Beine, - Po und - Rücken.

Fitness-Fans können per Android- oder iOS-App aus über 230 verschiedenen, von anerkannten Coaches konzipierten Workouts auswählen. Einfach das Smartphone mit dem Fernseher koppeln und die Übungen zuhause nachmachen.

In der Gym-Pal-App lassen sich Trainingsfortschritte speichern und jederzeit abrufen. Das fördert die Motivation und sorgt für dauerhaften Spaß. Die eingebauten Bluetooth-Lautsprecher liefern die passenden Beats. Mit der Lieblingsmusik auf den Ohren vergeht die Zeit beim schweißtreibenden Workout wie im Flug.

Jetzt im Handel erhältlich

Das Gym Monster von Speediance hatte auf der FIBO 2024 in Köln sein Europa-Premiere gefeiert. Der empfohlene Verkaufspreis für das All-In-One Fitness-Studio Gym Monster liegt bei 2.999- Euro. Für den kompakten Heimtrainer Gym Pal zahlen Fitness-Fans im Handel 1.999- Euro.

Das ist Speediance

Speediance - die innovative Fitnessmarke - definiert mit smarten Produkten das Training im eigenen Heim neu. Angetrieben von modernster Technologie verkörpern die multimedialen Fitness-Geräte von Speediance einen ganzheitlichen Ansatz. Sie verbinden moderne Hardware mit exzellenten Inhalten und KI-gestützten, individuellen Workouts sowie einer stetig wachsenden Community. Die Fitness-Trainer von Speediance bieten ein ultimatives Trainingserlebnis an jedem Ort. Speediance liefert sorgfältig verarbeitete Produkte mit unvergleichlicher Bequemlichkeit und Flexibilität. Mit Speediance verwandelt sich jeder Ort in ein persönliches Fitnessparadies.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://eu.speediance.com/

