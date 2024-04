München (ots) - - Micaela Schäfer muss sich entscheiden: Kind oder Karriere? - Kader Loth feilt weiter an ihrer Musikkarriere - Songpremiere in Olivia Jones' Bar - Alessia und Annemie Herren geben Einblick in ihr Leben drei Jahre nach Willis Tod - "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft ab dem 13. Mai 2024 von Montag bis Freitag, um 14:55 Uhr, bei RTLZWEI.

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" ist zurück! Endlich gibt es ein Wiedersehen mit den altbekannten Reality-Stars wie Kader Loth und Isi, Cosimo Citiolo, Diogo Sangre, Xenia von Sachsen, Melody Haase, Chris Broy, Eric Sindermann und Co. Doch auch Stars wie Micaela Schäfer, Julian F.M. Stoeckel, Sarah Knappik, Claudia Obert mit Freund Max, Gabriella De Almeida Rinne, Alessia und Annemie Herren sind jetzt Teil von "B:REAL". Im Gepäck haben sie spannende neue Geschichten direkt aus ihrem Leben. "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft ab dem 13. Mai 2024, von Montag bis Freitag, um 14:55 Uhr bei RTLZWEI.

Kader Loth träumt noch immer von einer Karriere als Sängerin. Unterstützung bei ihrem ersten Auftritt bekommt sie von Olivia Jones, die ihre Bar dafür zur Verfügung stellt. Von Lebensgefährte Isi hingegen fühlt sich Kader vor allem bei der Wohnungssuche im Stich gelassen. Droht die Beziehung der beiden zu zerbrechen?

Auch Micaela Schäfer steht vor einer Entscheidung: Will sie jetzt Kinder oder setzt sie ihren Fokus weiter auf die Karriere? Auch mit ihrem Freund Adriano scheint es zu kriseln. Immer öfter macht sie Andeutungen, dass er nicht der Mann fürs Leben sei. Ihre Zukunft sieht sie mit einem ganz anderen: ihrem besten Freund Julian F.M. Stoeckel. Gemeinsam wollen sie in ein Mehrgenerationenhaus ziehen.

Drei Jahre nach dem Tod von Willi Herren öffnen seine Tochter Alessia und Schwester Annemie ihre Türen für "B:REAL". Alessia gewährt Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mama einer Tochter. Annemie spricht über ihre Krebsdiagnose und den Wunsch, wieder einen Partner an der Seite zu haben.

Diese News ging durch die Schlagzeilen: Tortenangriff bei Sindermann-Fashion-Show! Welches Spiel spielt Eric Sindermann? Handelt es sich bei dem Tortenangriff während seiner Modenschau um einen von ihm initiierten PR-Gag, oder war das alles echt? "B:Real" blickt hinter die Kulissen.

Diese und weitere Geschichten, nur bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben", ab dem 13. Mai um 14:55 Uhr, von Montag bis Freitag bei RTLZWEI. Das Format wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.

Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben":

Unterwegs mit der Creme de la Creme des Entertainments blicken wir hinter die Kulissen des Showbiz, dem vermeintlich glamourösen Leben deutscher Prominenz. Menschen mit ihrer ganz eigenen Geschichte. Täglich sind wir bei den Stars zu Hause! Das gab es noch nie! Nah dran, gefühlvoll, familiär und vor allem: echt! Doch bei "B:REAL" zeigen sie das Leben ganz ohne Filter. Völlig ungeschminkt, fernab der Show, des Blitzlichtgewitters. Stars wie sie wirklich sind - einfach menschlich. Jeder mit seiner ganz eigenen Geschichte.

Pressekontakt:

RTLZWEI Kommunikation 089 - 641850 kommunikation@rtl2.de unternehmen.rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH