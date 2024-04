Erleben Sie den preisgekrönten Inanna Medical Spa: Eine exklusive Tour durch unsere erstklassigen Räumlichkeiten, unsere vielfältigen Behandlungsangebote und den engagierten Einsatz unseres Teams. Stolzer Gewinner des DACH Spa Award 2024 in der Kategorie Kosmetik. Weitere Informationen unter https://www.presseportal.de/nr/173715

Reichersbeuern, Deutschland (ots) - Der renommierte Inanna Medical Spa in Berlin ist stolzer Empfänger des DACH Spa Award 2024 in der Kategorie Kosmetik. Diese prestigeträchtige Auszeichnung, präsentiert von der Kaiserstein GmbH, würdigt führende Unternehmen in der Wellness- und Spa-Branche für ihre herausragenden Leistungen und Innovationskraft.

Verpflichtung zu Exzellenz und Nachhaltigkeit

Anna Baret Gulueva, Geschäftsführerin des Inanna Medical Spa, äußert sich dazu: "Dieser Award ist eine Anerkennung für unsere Arbeit, unsere treuen Kunden, die engagierten Partner und unser hingebungsvolles Team. Ich möchte jedem von ihnen danken, denn ohne ihre Unterstützung wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Bei Inanna verfolgen wir das Ziel, in der transformationellen Gesundheits- und Schönheitspflege führend zu sein und als Leuchtturm der Exzellenz und fürsorglichen Betreuung zu fungieren. Wir streben danach, das persönliche Wachstum und Wohlbefinden zu fördern, weit über die Grenzen herkömmlicher Spa-Dienstleistungen hinaus."

Der Inanna Medical Spa zeichnet sich durch seine umfassende Verpflichtung zu Exzellenz in der Kundenbetreuung und seinen Fokus auf nachhaltige Praktiken aus. Die Einrichtung ist bekannt für ihre umweltfreundlichen Ansätze und ethischen Geschäftspraktiken, die in der gesamten Branche Maßstäbe setzen.

Ein ganzheitliches Erlebnis

Das Team des Inanna Medical Spa bietet ein ganzheitliches Behandlungserlebnis, das auf den neuesten Erkenntnissen der ästhetischen Medizin basiert. Durch individuell angepasste Beratung und Betreuung sorgt das Spa dafür, dass jeder Kunde Behandlungen erhält, die nicht nur wirksam, sondern auch auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Verantwortungsvolle Führung und innovative Praktiken

Marco Gisonni, Geschäftsführer des DACH Spa Award, äußert sich: "Inanna Medical Spa definiert mit seiner innovativen Herangehensweise und dem Engagement für umweltfreundliche Lösungen neue Maßstäbe in der Branche. Ihr ganzheitlicher Ansatz und die durchgehende Qualität ihrer Dienstleistungen zeichnen sie als würdigen Gewinner aus."

Als Vorreiter in der Branche folgt Inanna Medical Spa den besten Branchenpraktiken und setzt innovative Methoden ein, um die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Kunden zu fördern. Diese Praktiken reichen von der Verwendung hochwertiger, nachhaltiger Materialien bis hin zu fortschrittlichen Behandlungstechniken, die auf Sicherheit und Effektivität geprüft sind.

Für weitere Informationen zu Inanna Beauty oder zur Terminvereinbarung besuchen Sie bitte die Webseite http://inanna.beauty oder kontaktieren Sie das Spa direkt unter der Telefonnummer 0800 0808 800.

Über den DACH Spa Award

Die DACH Spa Awards sind eine renommierte Auszeichnung in der Spa- und Wellness-Industrie des deutschsprachigen Raums, welche Deutschland (D), Österreich (A) und der Schweiz (CH) umfasst. Diese Awards, initiiert von den Branchenexperten Abdulbaki Erdem und Marco Gisonni, würdigen herausragende Leistungen, Innovationen und Fachkräfte in Spas und verwandten Einrichtungen, die sich durch exzellente Servicequalität und Engagement für das Wohlbefinden der Gäste auszeichnen. Ziel der Auszeichnungen ist es, die kontinuierliche Entwicklung und Exzellenz in der Wellnessbranche zu fördern, indem sie Standards setzen und Best Practices innerhalb der DACH-Region verbreiten. Jährlich werden die besten Day-Spas, Wellnesshotels, Kreuzfahrtschiffe sowie Thermen und Kosmetikstudios hervorgehoben.

