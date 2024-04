Holzminden (ots) - Seit Januar gibt es in Berlin-Mitte das Veteranenbüro. Für seine zukünftigen Einsätze überall in Deutschland erhielt es jetzt ein eigenes Werbefahrzeug . Der Promo-Truck ist eine Leihgabe der Gerberding-Stiftung in Holzminden.

Das Veteranenbüro in Berlin-Mitte gibt es kaum ein Vierteljahr, da steht bereits ein eindrucksvoller Werbe-Truck im Bundeswehr-Kostüm auf dem Hof. Der Mercedes Sprinter mit Minisattelplatte und doppelachsigem Auflieger in Polygon-Optik soll bei verschiedenen Veranstaltungen überall in Deutschland zum Einsatz kommen, um auf die Belange der Veteranen aufmerksam zu machen und vor Ort für Beratung sowie Unterstützung zur Verfügung zu stehen. Dazu ist das Fahrzeug mit einer Sound- und Beleuchtungsanlage ausgestattet, die unterschiedliche Projekte wie Podiumsdiskussionen oder Konzerte ermöglicht.

Der 12 Meter lange mobile Ableger des Veteranenbüros ist eine zunächst auf ein Jahr befristete Leihgabe von "Courage! Die Gerberding-Stiftung" in Holzminden. In dieser Zeit kommt die Stiftung für den Unterhalt des Fahrzeugs auf.

Die 2007 vom Unternehmerpaar Kirsten und Horst-Otto gegründete Stiftung fördert bürgerschaftliches Engagement und unterstützt Einrichtungen und Organisationen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. Für Belange der Bundeswehr und ihrer Angehörigen engagiert sich die Stiftung seit dem Projekt "Gelbes Band der Verbundenheit" im Jahr 2011. Bei den Invictus Games 2023 hat die Stiftung das deutsche Team unterstützt und für die Spiele geworben.

Das jüngste Projekt der Stiftung im Kontext Bundeswehr ist nun der Werbe-Truck. Die Übergabe des Fahrzeugs fand am 17. April in der Pionierkaserne am Solling in Holzminden statt. Der Leiter des Veteranenbüros, Oberstleutnant Michael Krause, erhielt die Fahrzeugschlüssel aus den Händen von Kirsten Gerberding. Mitnehmen konnte er den Promo-Truck allerdings nicht. Er verbleibt in Holzminden, um von dort zu Einsätzen des Veteranenbüros abgerufen zu werden.

Informationen zu Courage! Die Gerberding-Stiftung finden Sie unter https://courage-diegerberdingstiftung.de/

Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis Telefon: +49 (0)228 / 5504 -1112 kdoskbpizskb@bundeswehr.org https://www.streitkraeftebasis.de

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH