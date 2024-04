Frankfurt am Main (ots) - Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom (https://www.acxiom.de/) und MetaRouter, ein führendes Unternehmen im Bereich moderner serverseitiger Tag-Management-Technologien, bringen die erste gemeinsame Lösung ILLUMINATE auf den Markt. Diese neue Lösung erfasst, bereichert und liefert Unternehmen Insights für die Interaktion mit Kunden in einer Welt ohne Third-Party-Cookies.

Mit ILLUMINATE können Unternehmen die gleichen Customer Intelligence Datensätze wie bisher für Werbung und Marketing nutzen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Third-Party-Tags wie auch externen Insights reduzieren. Acxiom und MetaRouter bieten Unternehmen damit die Möglichkeit, Entscheidungsprozesse zu optimieren, Latenzzeit auf ihren Websites zu reduzieren und die Customer Experience zu verbessern.

Nach ersten Einschränkungen der Google-Cookies Anfang des Jahres, ermöglicht die neue Lösung Unternehmen, Besucher auf ihren Websites zu erkennen und zu erfassen. Dadurch sind Analysen möglich, mit denen Aktivierungen wie Paid-Media-Initiativen in einer Welt ohne Cookies verfeinert werden können. Dies bedeutet effizientere Werbeausgaben und konsistentes Retargeting über Marketing Teams und Anbieter hinweg, bessere Auffindbarkeit der Webseite und Unterstützung der unternehmenseigenen CDP mit Event-Analysen für Attribution und Messung.

ILLUMINATE setzt First-Party Customer Recognition in der eigenen Infrastruktur innerhalb der Private Cloud des Unternehmens um. Wenn ein Benutzer die Webseite besucht, werden Daten erfasst und in Echtzeit an externe Schnittstellen übertragen. Dadurch ist es möglich z.B. die Latenz der Webseite, die normalerweise mit Third-Party-Tags, -Pixeln und zugehörigem Code verbunden sind, drastisch zu reduzieren. Interaktionen auf der unternehmenseigenen Webseite, das heißt, wo die Besucher klicken und was genau sie sich anschauen, können nun über ILLUMINATE direkt verwaltet werden und werden transparenter, da externe Drittanbieter nicht mehr notwendig sind. Zudem minimieren sich die negativen Auswirkungen von Third-Party-Mechanismen auf Leistung und Compliance.

"Acxiom bringt zusammen mit MetaRouter, eine Lösung auf den Markt, die für Marketingfachleute Licht in den Dark Funnel bringt - die Orte, an denen Käufer agieren und Entscheidungen treffen, die aber keine Attribution Software oder Third-Party-Tags erfassen können", so Eric Heiliger, Vice President Strategic Growth EMEA bei Acxiom. "Unternehmen wissen häufig nicht, wer innerhalb ihres aktuellen und auch potenziellen Kundenstamms die Kaufentscheidungen trifft. Wir bei Acxiom und MetaRouter freuen uns darauf, unser gemeinsames Know-how bei der Erhebung von First-Party-Data einzusetzen, um Unternehmen genau dabei zu unterstützen und die komplexen Herausforderungen in einer Welt ohne Cookies zu meistern".

"Durch die Zusammenarbeit mit Acxiom gibt MetaRouter die Kontrolle über die Daten zurück in die Hände der Unternehmen und nicht in die von Dritten", so Jonathan von Abo, VP of Alliances EMEA bei MetaRouter. "Zusammen bieten wir eine echte First-Party-Lösung an, mit der Unternehmen Daten erfassen und speichern können. Das bedeutet, dass sie selbst bestimmen, welche Informationen sie über ihre Kunden teilen, ohne auf die Insights von Dritten angewiesen zu sein. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Acxiom und darauf, den Prozess mitzugestalten, wie Unternehmen First-Party-Data nutzen, um eine bessere Customer Experience zu schaffen."

Weitere Informationen zur Kooperation von Acxiom und MetaRouter gibt es hier: https://www.acxiom.de/metarouter-partnership/

