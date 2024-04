London (ots) - Qualys, Inc. (https://qualys.com/) (NASDAQ: QLYS (https://investor.qualys.com/)), ein führender Anbieter von bahnbrechenden Cloud-basierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gibt bekannt, dass es einen kostenlosen 30-Tage-Zugang zur Qualys Enterprise TruRisk Platform anbietet, um bei der effizienten Erkennung und Klassifizierung von Internet- und internen Anlagen sowie bei der Priorisierung von Schwachstellen für eine schnelle Behebung zu unterstützen, und zwar in Übereinstimmung mit der 5-7-Tage-Anleitung des britischen National Cyber Security Centre (NCSC).

Das NCSC hat vor kurzem einen Leitfaden (https://www.ncsc.gov.uk/collection/vulnerability-management/) herausgegeben, in dem empfohlen wird, Schwachstellen bei Diensten und Software, die mit dem Internet verbunden sind, innerhalb von fünf Tagen und Schwachstellen, die nicht mit dem Internet verbunden sind, innerhalb von sieben Tagen zu beheben. Anonymisierte Daten der Qualys Threat Research Unit (TRU) zeigen, dass die durchschnittliche Zeit bis zur Behebung von Schwachstellen (MTTR) für eine durchschnittliche britische Organisation 17 Tage für nach außen gerichtete Schwachstellen und 15 Tage für interne Bedrohungen beträgt.

Der kostenlose Service von Qualys ermöglicht es Unternehmen, Schwachstellen in nur 30 Minuten zu beheben und innerhalb der empfohlenen 5-7 Tage für eine vollständige Anpassung zu sorgen. Das Qualys-Angebot umfasst Vulnerability Management Detection and Response (VMDR), CyberSecurity Asset Management und Patch Management:

Identifizierung externer Assets: Erkennen Sie interne und externe Assets in Ihrer Umgebung genau und kennzeichnen Sie Software und Geräte, die das Ende ihrer Lebensdauer (EOL) und das Ende des Supports (EOS) erreicht haben.

Effiziente risikobasierte Prioritätensetzung: Schwachstellen werden nach ihrem TruRisk-Score priorisiert und automatisch den notwendigen Updates zugeordnet, um die IT-Workflows für eine individuelle NCSC-Risiko- und Abhilfesicht zu vereinfachen.

Patch-Automatisierung: Die Lücke zwischen Sicherheits- und IT-Teams wird mit Qualys Patch Management geschlossen.

