Mannheim (ots) - Der Karriere Kick, das innovative Messekonzept der Kivent GmbH, schreibt einen weiteren Erfolg: Das Bechtle IT-Systemhaus Mannheim, ein Unternehmen der Bechtle AG, ist nun ein weiterer Veranstalter der größten Karrieremesse Deutschlands. Die Teilnahme am Karriere Kick in Mannheim in den vergangenen Jahren hat die HR-Verantwortlichen des IT-Systemhauses überzeugt, selbst die Rolle des Veranstalters einzunehmen und sich so als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Gute Erfahrungen hat Bechtle als Gastgeber bereits zu Jahresbeginn in der Zentrale in Neckarsulm sammeln können.

Karriere Kick-Gründer und Geschäftsführer Johannes Kirsch: "Die Zusammenarbeit mit uns bietet Bechtle die Chance, die Sichtbarkeit zu steigern und sich langfristig als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Als Veranstalter des Karriere Kicks erhalten die teilnehmenden Unternehmen eine noch höhere Aufmerksamkeit als bei einer reinen Teilnahme."

Beim Karriere Kick werden Schülerinnen und Schüler gezielt mit Ausbildungsbetrieben zusammengebracht, um in Teams gegeneinander Tischfußball zu spielen. Die lockere Atmosphäre erleichtert den Einstieg für weiterführende Gespräche über Themen wie Ausbildung und Beruf. Diese Veranstaltungen wurden ins Leben gerufen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, mit jungen Nachwuchskräften in Kontakt zu treten. Ähnlich wie beim Speed-Dating lernen sich Jugendliche und Ausbildungsbetriebe so spielerisch und entspannt kennen, wodurch zusätzlich wichtige Soft Skills wie Empathie und Motivation zum Vorschein kommen.

Am 22. November 2024 findet das erste Karriere Kick-Event mit Bechtle als Veranstalter in Mannheim statt. Dort haben Schüler und Unternehmen die Möglichkeit, passende Ausbildungs- und Studienplätze oder Kandidaten zu finden. Der Karriere Kick ist bereits mit über 100 Standorten in ganz Deutschland die größte Berufsmesse des Landes. Das Konzept finanziert sich dabei selbst und ist so gestaltet, dass jeder zum Veranstalter seines eigenen Karriere Kicks werden kann. Interessierte Unternehmen, aber auch Kammern, Wirtschaftsförderungen, Arbeitsagenturen und Jobcenter, die den Karriere Kick in ihre Stadt bringen möchten, können sich jederzeit als zukünftiger Standort bewerben.

"Bechtle ist für uns ein Referenzkunde, der verdeutlicht, dass der Karriere Kick auch für führende Unternehmen im Markt eine äußerst attraktive Marketingstrategie ist, um sich bei Kunden und potenziellen Mitarbeitern zu präsentieren. Mit ihren zahlreichen Gesellschaften bietet Bechtle eine spannende Möglichkeit, weitere Veranstaltungen an verschiedenen Standorten zu etablieren. Wir streben danach, zukünftig weitere Kunden wie Bechtle für unser Messekonzept zu gewinnen und sie nicht nur als Teilnehmer, sondern auch als Veranstalter der Messen zu unterstützen", sagt Johannes Kirsch.

Weitere Informationen zum Karriere Kick finden Sie unter: https://www.karriere-kick.de/

