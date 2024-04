Erfurt (ots) - In Staffel 19 der erfolgreichen Doku-Reihe "Die WG" (ZDF) erleben fünf Jungs zwischen 15 und 16 Jahren auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa ein Abenteuer nach dem anderen. Beim Wingsurfen, bei der Feuerwehr und beim kanarischen Karnevalsverein lernen sich Vincent, Misael, Vico, Faris und Dominik immer besser kennen und wachsen als Team zusammen. KiKA zeigt "Die Jungs-WG - Team Teneriffa" (ZDF) ab dem 23. April 2024, immer dienstags um 20:10 Uhr im TV, auf kika.de und im KiKA-Player.

Während ihrer Zeit auf Teneriffa lernen die Fünf einander kennen und werden zu richtig guten Freunden. Verschiedene Interessen, Lebenssituationen, familiäre Hintergründe und die Herkunft aus ganz unterschiedlichen Regionen: Ihre Unterschiede werden für die Jungs zu ihren Stärken als Gemeinschaft. Sie führen intensive Gespräche über die Liebe, ihre Träume und das Leben - eben über all das, was Jugendliche beschäftigt. Und sie wären keine echte Jungs-WG ohne Pranks, verrückte Kochaktionen und einen völlig chaotischen Haushalt. Die Abenteuer, aber auch die alltäglichen Aufgaben in der Wohngemeinschaft prägen den wachsenden Zusammenhalt der Jungs.

2024 feiert "Die WG" ein Jubiläum: Seit 15 Jahren und 20 Staffeln gibt es das beliebte Coming-of-Age Factual bereits. Das wird im Herbst 2024 mit einer besonderen Staffel gefeiert.

"Die Jungs-WG - Team Teneriffa" (ZDF) ist eine Produktion von E+U-TV im Auftrag des ZDF. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Carolin Zombik und Dorothee Herrmann.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Gothaer Straße 36 99094 Erfurt Telefon: +49 361.218-1827 E-Mail: kommunikation@kika.de kommunikation.kika.de

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH