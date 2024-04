Düsseldorf (ots) - Wenn Prozesse in einem Unternehmen unklar sind, Verantwortlichkeiten diffus wirken und essenzielle Informationen fehlen, hemmt das die Produktivität und unter den Mitarbeitern macht sich Unzufriedenheit und Druck breit. Sebastian ist Experte für Prozesse und Digitalisierung und vereint sein Know-how mit WORSY, um mittelständischen Unternehmen zu mehr Effizienz zu verhelfen. Wie es Unternehmen durch ihre Unterstützung gelingt, ihre Mitarbeiter in 60 Tagen nachweislich produktiver und zufriedener zu machen, erfahren Sie hier.

In vielen deutschen mittelständischen Unternehmen herrscht zunehmend Frust unter den Mitarbeitern: Die rapide Veränderung in allen Bereichen bringt eine stetig wachsende Komplexität in den Arbeitsabläufen mit sich, die dadurch schnell undurchsichtig werden. Häufig werden Probleme nur oberflächlich angegangen, was zu noch mehr Unordnung führt und keine langfristige Lösung bietet. Mitarbeiter fühlen sich regelrecht überwältigt von einem Dschungel aus Excel-Listen und E-Mails, was es schwierig macht, ihre Aufgaben zeitgerecht und gründlich zu erledigen. "Diese Anzeichen deuten klar darauf hin, dass die Unternehmensabläufe schlecht organisiert sind", erklärt Prozess- und Digitalisierungsexperte sowie Gründer von WORSY, Sebastian. "Mitarbeiter müssen neben den ohnehin komplexen Aufgaben auch noch das tägliche Geschäft bewältigen. Wer hier als Arbeitgeber passiv bleibt, riskiert Überlastung, unvollständige Informationen, Zeitdruck und Frustration im Team."

"Die Digitalisierung ist nicht zwangsläufig der Grund für zunehmende Komplexität. Ganz im Gegenteil: Durch digitalisierte Prozesse können Veränderungen äußerst effizient und schnell umgesetzt werden - vorausgesetzt, man weiß wie", fügt der Unternehmer hinzu. Insgesamt bringt das Team von WORSY über 15 Jahre Erfahrung in der Beratung mittelständischer Unternehmen mit, wobei ihr Fokus auf der praktischen Umsetzung von Transformationsprozessen liegt. Durch ihre Kompetenzen im Prozess- und Changemanagement sowie durch gezielte Automatisierungen auf der Plattform monday.com sorgt WORSY für nachhaltige Produktivitätssteigerungen. Sie identifizieren und bewerten Aufwandstreiber und definieren sowohl Unternehmensstandards als auch klare Verantwortungen im Unternehmen. Ihre Dienstleistungen umfassen zusätzlich die Vereinfachung und Digitalisierung von Prozessen für sämtliche Unternehmensbereiche, um Zeit zu sparen und Prozesse zu beschleunigen.

WORSY: die richtigen Hebel zur Steigerung der Mitarbeiterproduktivität

Produktivitätssteigerungen haben einen drastischen Einfluss auf jedes Unternehmen und dessen Zukunftsfähigkeit. Doch das ist nicht alles: Eine gesteigerte Produktivität trägt zusätzlich nicht nur zur Zufriedenheit der Mitarbeiter, sondern auch der Kunden bei. Darüber hinaus fördert sie durch automatisierte und skalierbare Prozesse das Unternehmenswachstum und schafft finanziellen Spielraum für effiziente Investitionen in die Zukunft. Es liegt auf der Hand: Wer sich nicht mit den eigenen Strukturen und ihrer Effizienz auseinandersetzt, riskiert verpasste Deadlines, langsames Arbeiten und ein allgemeines Chaos, sowohl im Geiste als auch im Büro - und somit auch eine zukunftsfähige Aufstellung des Unternehmens insgesamt. Dennoch scheitern viele Unternehmen daran, ihre bestehenden Strukturen entsprechend anzupassen oder zu erneuern.

Der Schlüssel zur Steigerung der Produktivität und zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit liegt darin, das Team von den Vorteilen zu überzeugen, sodass jeder motiviert ist, gemeinsam zur gewünschten Verbesserung beizutragen. Bei WORSY liegt der Fokus genau darauf, diesen Prozess gezielt zu unterstützen und den Alltag für alle Beteiligten zu vereinfachen. Ihre umfassende Erfahrung ermöglicht es den Experten, auf der "Fast Lane" bei Prozessanalysen zu fahren. Sie verstehen, worauf es ankommt, ohne sich in mühsamer Detailarbeit zu verlieren. Das liegt an ihrer Expertise im Bereich der Transformation: Viele ihrer Berater haben eine Hintergrundgeschichte in der erfolgreichen Umsetzung von Transformationsprojekten - sie wissen genau, wie man die Mitarbeiter eines Unternehmens mitnimmt und erfolgreich durch Veränderungen führt.

Mit WORSY zu nachhaltiger Produktivität und Effizienz in nur 60 Tagen

Es gibt zahlreiche Beratungsangebote auf dem Markt, doch die Kompetenzen von WORSY heben das Unternehmen deutlich ab und bieten einen echten Mehrwert, der weit über den eines herkömmlichen Prozess- oder Changeberaters hinausgeht. So hat das Expertenteam ein maßgeschneidertes Angebot entwickelt, das in nur maximal 60 Tagen spürbare Verbesserungen bringt: Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen erleben, wie plötzlich alles reibungsloser und effizienter läuft. Die Zusammenarbeit mit WORSY beginnt damit, die Treiber des Aufwands ihrer Kunden zu identifizieren und grob zu quantifizieren. Spätestens ab der zweiten Woche steht ihnen das monday.com-System zur Verfügung, das Abläufe vereinfacht und neue Standards setzt. Zu diesem Zeitpunkt startet das Team von WORSY auch bereits mit der Umsetzung erster Prototypen und hält einen kontinuierlichen Austausch mit allen Projektbeteiligten aufrecht.

Nach 60 Tagen haben sich dank der Zusammenarbeit optimierte Workflows etabliert, Abläufe wurden digitalisiert und Projekte auf ein professionelles Niveau gehoben. Dann ist monday.com den meisten oder allen Mitgliedern der Organisation bekannt, was die sinnvolle Digitalisierung der Abläufe weiter vorantreibt. Dabei identifiziert WORSY kontinuierlich weitere Anwendungsfälle, die sie anschließend gemeinsam mit ihren Kunden angehen. "Unser Anliegen besteht darin, den Arbeitsalltag von Mittelständlern zu vereinfachen - denn sie bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Wir sind davon überzeugt, dass sie lediglich die richtigen Werkzeuge benötigen, um ihre Produktivität zu erhöhen", so der Geschäftsführer abschließend.

