Berlin (ots) - In einer von Rezession, Stellenabbau und Unsicherheit geprägten Wirtschaftslandschaft wurde ein überraschender Trend der Widerstandsfähigkeit von hohen Gehältern in deutschen Großstädten beobachtet. Daten von HeyJobs, einer führenden Jobplattform, die 2016 von Marius Luther und Marius Jeuck gegründet wurde, zeigen, dass Spitzenverdiener trotz der weit verbreiteten wirtschaftlichen Herausforderungen weiterhin hohe Gehälter beziehen.

Hohe Gehaltsentwicklung in deutschen Großstädten

Eine Analyse der Daten von Januar 2024 bis März 2024 (inkl.) zeigt, dass hohe Gehälter nicht nur beständig sind, sondern auch scheinbar vom allgemeinen wirtschaftlichen Abschwung abgekoppelt sind. Ein Beispiel:

- In Berlin beträgt das durchschnittliche Monatsgehalt für das oberste 1. Perzentil 4.697,37 EUR, wobei 95 gut bezahlte Stellen gemeldet wurden. - Frankfurt am Main (https://www.heyjobs.co/de-de/jobs-in-Frankfurt+am+Main?salary=true) weist mit 10.811 Euro das höchste monatliche Durchschnittsgehalt unter den aufgelisteten Städten auf und unterstreicht damit seine Vormachtstellung im Finanzsektor. - Hamburg und Stuttgart weisen mit 108.214,28 EUR bzw. 101.111,11 EUR die höchsten Jahresgehälter auf und unterstreichen damit ihre Rolle als wirtschaftliche Kraftzentren im Industrie- und Technologiesektor. - Köln (https://www.heyjobs.co/de-de/jobs-in-K%C3%B6ln?salary=true) und Hannover zeigen ebenfalls bedeutende Einkommen sowohl bei monatlichen als auch bei jährlichen Bewertungen, mit Monatsgehältern über 5.300 EUR und Jahresgehältern nahe oder über 97.000 EUR, was ihre vielfältigen Wirtschaftsbasen und widerstandsfähigen Hochlohnbereiche widerspiegelt.

Durchschnittsgehälter der obersten 10% in großen deutschen Städten

Stadt Monatliches Durchschnittsgehalt* Jährliches Durchschnittsgehalt* Berlin 4.697,37EUR N/A** Düsseldorf 4.435,60EUR 100.333,33EUR Frankfurt am Main. 10.811,00EUR 88.723,07EUR Hamburg N/A** 108.214,28EUR Hannover 5.501,00EUR 97.777,77EUR Köln 5.344,25EUR 92.071,42EUR Stuttgart 6.364,22EUR 101.111,11EUR

*Bei den aufgeführten Gehältern handelt es sich nicht um allgemeine Durchschnittswerte, sondern um den Durchschnitt von 10 % der höchsten Gehälter in jeder Stadt. Diese Daten spiegeln das höchste Verdienst Potenzial in diesen Regionen wider.

**'N/A' weist auf unzureichende Daten aufgrund eines geringen Stichprobenumfangs oder Datenabweichungen, wie z.B. wahrscheinliche Eingabefehler, hin.

Wirtschaftlicher Kontext

Trotz der robusten Gehaltszahlen hat die deutsche Wirtschaft Anzeichen einer Abschwächung gezeigt. Der Bericht der Bundesbank vom März (https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/themen/erholung-der-deutschen-wirtschaft-verzoegert-sich--928244) deutet auf einen leichten Rückgang des realen BIP für das erste Quartal 2024 hin, wobei Herausforderungen wie eine geringere Industrieproduktion und hohe Finanzierungskosten das Wachstum dämpfen. Darüber hinaus haben die führenden Wirtschaftsinstitute des Landes ihre Wachstumsprognose für 2024 auf nur noch 0,1 % gesenkt.

Jüngste Nachrichten von großen Unternehmen wie Bosch, SAP und Tesla spiegeln einen erheblichen Stellenabbau wider, von dem Tausende von Mitarbeitern betroffen sind, insbesondere in Sektoren wie der Automobil- und Technologiebranche. Trotz dieser Entlassungen bieten bestimmte Sektoren nach wie vor hohe Gehälter, wie die Gehaltsdaten zeigen.

Diskussion und Ausblick

Das Fortbestehen hoher Gehälter in bestimmten Regionen und Sektoren deutet auf ein komplexes Zusammenspiel zwischen den Anforderungen der Industrie und dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften hin. Während die allgemeine Erwerbsbevölkerung mit Entlassungen und Einstellungsstopps konfrontiert ist, werden spezialisierte Positionen in den Bereichen Finanzen, Technologie und Management weiterhin sehr gut bezahlt, was den kritischen Charakter dieser Positionen in den jeweiligen Branchen widerspiegelt.

Diese Diskrepanz wirft die Frage nach der Nachhaltigkeit solch hoher Gehälter auf, wenn der wirtschaftliche Abschwung anhält. Werden die Unternehmen diese Gehaltsniveaus beibehalten, oder wird der finanzielle Druck zu einer Neukalibrierung der Gehaltsstrukturen selbst im oberen Bereich führen?

Über HeyJobs:

HeyJobs (https://www.heyjobs.co/de-de) revolutioniert mit KI-Technologie die Personalvermittlung und hat bereits über 1,5 Millionen Menschen in Deutschland zu ihrem Traumjob verholfen. Die Plattform bietet maßgeschneiderte Jobvorschläge und unterstützt Jobsuchende über den gesamten Bewerbungsprozess.

Pressekontakt:

Pauline Procher HeyJobs Email: pauline.procher@heyjobs.de

Original-Content von: HeyJobs GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH