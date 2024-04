München (ots) - Olivenöl wird immer schlechter? Keineswegs! Die besten Olivenöle Italiens präsentiert die Zeitschrift Merum in einer Spezialausgabe (ab 20.4. im Handel, 9,90 EUR). Kernstück des aktuellen Ratgebers Olivenöl 2024 ist eine Auswahl von 140 italienischen Spitzenölen der frischen Ernte. Dies ist eine Neuheit für deutschsprachige Verbraucher. Die Öle wurden in einer strengen Blindverkostung aus 307 Kandidaten ausgewählt und ähnlich wie Weine in drei Qualitätsstufen bewertet - sehr gut, exzellent oder traumhaft. In dem Ölführer sind - ebenso wie bei Weinführern - Verkostungsnotizen angegeben, der Preis, die Adresse des Produzenten, sowie, wo möglich, Bezugsadressen für den Verbraucher. Die meisten italienischen Spitzenöle kommen mit 53 Auszeichnungen aus der Toskana, gefolgt von Apulien (31) und Sizilien (15).

Der Ratgeber Olivenöl enthält daneben Beiträge, die dem Verbraucher Nutzwert bieten und Hintergründe beleuchten: Warum ist der Preis für Olivenöl so gestiegen? Wie entsteht ein Spitzenöl? Der Merum-Ratgeber Olivenöl 2024 gibt auch Antworten auf häufige Verbraucher-Fragen, wie etwa: Darf ich mit Olivenöl braten? Was ist Extra Vergine? Warum gibt es die guten Öle nicht im Supermarkt? Ideen und Anregungen für die Küche mit kreativen Kochrezepten auf der Basis von Olivenöl runden das Angebot ab.

Einen wichtigen Abschnitt nimmt das Thema Gesundheit ein. Viele aktuelle Forschungsarbeiten zeigen, dass der regelmäßige Konsum von Olivenöl das Herz und die Gefäße schützt. So beugt Olivenöl dem Herzinfarkt, Schlaganfall und Demenz vor. Doch auch bei anderen Volkskrankheiten ist eine Schutzwirkung belegt, so gegen Diabetes oder verschiedenen Formen von Krebs, etwa Brustkrebs.

Merum ist eine Zeitschrift, die aus Italien in deutscher Sprache über italienischen Wein, Olivenöl, Reisen und Speisen berichtet. Sitz der Redaktion ist Lamporecchio bei Florenz.

