Erster WM-Testsieg des Vize-Weltmeisters gegen die Slowakei - 7:3, tolle Stimmung in Kaufbeuren und eine gute Reaktion auf die ersten beiden Niederlagen in Tschechien, wo´s vorne und hinten noch nicht so zündete. Deshalb war der Bundestrainer Harold Kreis auch zufrieden: "Der Sieg tut uns gut, aber auch der Weg dorthin hat uns ausgezeichnet. Wir kommen in jedem Spiel unserer Identität ein bisschen näher." Eine Absage für die WM (ab 10. Mai live bei MagentaSport) gab´s von NHL-Star Tim Stützle. Bei JJ Peterka stehe DEB-Sportdirektor Christian Künast noch im Austausch mit dem NHL-Klub Buffalo Sabres. "Da ist Christian gerade noch fleißig im Kontakt mit dem Klub", hofft Bundestrainer auf die Teilnahme und macht sich aktuell noch keine Sorgen um die NHL-Legionäre wie Peterka: "Erst wenn die vor mir stehen in Ausrüstung, dann kann ich sagen: er ist hier!" Einer der Vize-Weltmeister, der schon jetzt gut spielt, ist Wojciech Stachowiak. Sein Motto für die WM? "Letztes Jahr ist letztes Jahr. Das müssen wir auch ein bisschen vergessen. Einfach auf dieses Jahr schauen. Wir haben auf jeden Fall von dem Turnier das Selbstvertrauen mitgenommen. Fokussieren uns aber darauf, im Hier und Jetzt zu bleiben." Im Hier und Jetzt heißt für die DEB-Auswahl: am Samstag, 4. WM-Test wieder gegen die Slowaken (ab 16.45 Uhr kostenlos und live bei MagentaSport).

WM-Test der deutschen Nationalmannschaft

WM-Test - Phase 2: Deutschland - Slowakei 7:3

"Ab dem 2. Drittel hat die deutsche Mannschaft hinten viel mehr Stabilität. Man hat den Slowaken den Spaß genommen", sagt Experte Patrick Ehelechner, dem diesmal aber vor allem die Offensive gefiel: das war eine blitzsaubere Reaktion auf die ersten beiden Spiele, wo noch nicht so viel lief."

Kreis Fazit: "Der Sieg tut uns gut, aber auch der Weg dorthin hat uns ausgezeichnet!"

"Der Sieg tut uns gut, aber auch der Weg dorthin hat uns ausgezeichnet. Wir kommen in jedem Spiel unserer Identität ein bisschen näher. Nach dem 2:2 haben wir uns wieder das Momentum zurückgeholt. Wir haben wieder mit Tempo gespielt und hatten bessere Scheibenkontrolle. Das sind Sachen, die uns auszeichnen", findet Bundestrainer Harold Kreis. Man habe sich die Slowaken, die zuletzt zweimal die Schweiz schlugen, sehr gut angeschaut und die richtigen Lehren aus der Spielweise und beim Überzahlspiel gezogen. "Schuss, Nachschuss und nicht so viel mit der Scheibe spielen. Insofern tut uns der Sieg gut, aber die Art und Weise wie wir gespielt haben."

Bundestrainer Harold Kreis über die WM-Absage vom Tim Stützle: "Wir wurden schon vom Klub und vom Spieler letzte Woche offiziell informiert."

Kreis zum Mitwirken von JJ Peterka: "Christian (DEB-Sportdirektor Christian Künast) ist noch in den Verhandlungen mit dem Verein, die Saison ist gerade ein paar Tage vorbei. Da ist Christian gerade noch fleißig im Kontakt mit dem Klub."

Ob sich Kreis schon Sorgen um das Mitwirken der NHL-Spieler mache? "Erst wenn die vor mir stehen in Ausrüstung, dann kann ich sagen: er ist hier!"

Der Link zum Interview mit Kreis: clipro.tv/player?publishJobID=NGhQU1JiTHBFYUhvR1lsS0dYSFNjR0xNWE9BcjRYSmRtZ1htTFQxWnpHND0=

Vize-Weltmeister Stachowiak: "Letztes Jahr ist letztes Jahr"

Vize-Weltmeister Wojciech Stachowiak berichtet, dass die Glocken nach 2 deutlichen Niederlagen gegen Tschechien schon geklingelt haben: "Wir haben uns schon zusammengesetzt und die Dinge angesprochen, die nicht so gut waren. Wir haben viel Trainiert, viel gelaufen. Also konnten wir heute auch das ganze Spiel durchmachen."

Zum Offensiv-Auftritt: "Das ist auch befreiend, wenn jede Reihe ein Tor schießt. Da muss sich der Trainer keine Gedanken machen, ob er die Reihe wechseln muss oder nicht. Heute alles gepasst."

Wie geht Stachowiak als Vize-Weltmeister in die neue WM? "Letztes Jahr ist letztes Jahr. Das müssen wir auch ein bisschen vergessen. Einfach auf dieses Jahr schauen. Wir haben auf jeden Fall von dem Turnier das Selbstvertrauen mitgenommen. Fokussieren uns aber darauf, im Hier und Jetzt zu bleiben."

Der Link zum Stachowiak-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N3ZHQ3IrVlMzeEg5Vks4VTB3c2lKdU1BbWNzL0pZdjAyTzFhRS8vSUtVND0=

Der Entstand zum 7:3 von Schinko: clipro.tv/player?publishJobID=Zml6bjVwNFlxaDlhbmZjTDJnSHRXdkltRnVmQkhma1ZMOW4wV3FSS2tEMD0=

Die ersten 9 Tore im Schnelldurchlauf: clipro.tv/player?publishJobID=TDh2TEI3WndRbCthdXdad0NNME42cjB2Wm9EN0l4citZL21vbVlDZk44bz0=

