Markdorf (ots) - Die LAKE FUSION Technologies GmbH (LFT) aus Markdorf am Bodensee verstärkt ihre Marktposition und wird zunehmend für angesehene und strategische Partner attraktiv. Mit dem früheren Daimler-Vorstand Dr. Eckhard Cordes hat die Geschäftsführung von LFT jetzt einen weiteren renommierten Investor gewonnen. Cordes war unter anderem von 1996 bis 2005 Vorstandsmitglied der DaimlerChrysler AG und von 2007 bis 2011 Vorstandsvorsitzender der Metro AG sowie langjähriger Vorsitzender des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft. Gegenwärtig ist er unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Bilfinger SE und Partner des schwedischen Finanzinvestors Cevian Capital.

Neben seiner Beteiligung nimmt Eckhard Cordes ab sofort einen Platz im LFT-Beirat ein: "LAKE FUSION Technologies ist mit seiner innovativen Sensorik eines der wenigen deutschen Unternehmen, das sich mit seiner Technologie auf international wettbewerbsfähigem Niveau agiert. Ich freue mich darauf, für das Team meine Erfahrungen und Netzwerke einzubringen und LFT bei seinem internationalen Wachstum zu unterstützen", sagt er.

Christian Meyer, CEO, begrüßte den neuen Investor: "Dass auch so angesehene Vertreter der deutschen Wirtschaft wie Herr Cordes bei uns investieren, zeigt die Richtigkeit und inhaltliche Stärke unseres Geschäftsmodells. Wir sind zuversichtlich auch unsere industriellen Partnerschaften weiter auszubauen zu können."

LAKE FUSION Technologies entwickelt und vermarktet LIDAR-gestützte Systeme zur Umfelderkennung unter anderem für PKW, LKW und Hubschrauber. Die Technologie macht autonomes Fahren sicherer und hilft Helikopter-Piloten, auch unter schwierigen Sichtbedingungen oder in anspruchsvollem Gelände zu starten und zu landen. Dazu bündelt die Software von LFT-Informationen aus LIDAR, Radar oder KI-Systemen und sichert diese über Algorithmen ab.

LFT wurde 2018 von ehemaligen Mitarbeitern des Airbus-Konzerns in Markdorf am Bodensee gegründet. Heute hat das Unternehmen mehr als 40 Mitarbeitende an den Standorten Markdorf, Karlsruhe, USA und Singapur.

www.lf-t.net

