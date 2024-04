Worms (ots) - Die Stimme zum Beruf machen? Dieser Traum wird dank Patrick Khatrao, dem Gründer und Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms, für viele aufstrebende Sprecher Realität. Mit Nick Delingat als neuen Strategieberater hat die Sprecherakademie einen weiteren Schritt getan, um seine Interessenten professionell zu ihrem Beginn als Sprecher oder Sprecherin zu beraten. Er ist verantwortlich für die Durchführung von Beratungs- und Erstgesprächen mit Menschen, die an einer Karriere als Sprecher interessiert sind und sich ein zweites finanzielles Standbein aufbauen wollen. Wie das Angebot der Golden Voice Academy genau aussieht, wieso es neben einer schönen Stimme auch auf das richtige Marketing ankommt und welche Rolle Nick Delingat bei allem spielt, erfahren Sie hier.

Egal, ob für Werbungen, Dokumentationen, Imagefilme, Erklärvideos oder Hörbücher - professionelle Sprecher braucht es immer. Die Nachfrage nach Menschen mit einer ansprechenden Stimme ist daher ungebrochen - was attraktive Möglichkeiten für ein erfolgreiches Business bietet. Kaum verwunderlich also, dass immer mehr Menschen sich dafür interessieren, ihre Stimme zum Beruf zu machen. Doch um in dieser Branche erfolgreich zu sein, genügen eine angenehme Stimme und ein gutes Mikrofon allein nicht. "Viele unterschätzen die Herausforderungen beim Einstieg in die Sprecherbranche und sind enttäuscht, wenn die Aufträge ausbleiben", erklärt Patrick Khatrao, Gründer und Geschäftsführer der Golden Voice Academy. "Eine herausragende Stimme bedarf ebenso eines durchdachten Marketingkonzepts, um sich innerhalb der Konkurrenz hervorzutun."

"In unserer Academy werden Teilnehmer nicht nur in den richtigen Sprech-Strategien geschult, sondern auch darin, wie sie professionell bei potenziellen Auftraggebern auftreten und sie von ihrer Dienstleistung überzeugen können", erklärt der Experte weiter. Patrick Khatrao ist selbst eine bekannte Stimme mit über 100 Hörbüchern auf Audible, tausenden Aufnahmen als Synchronsprecher für Fernsehen und Werbung sowie zahlreichen Dokumentationen und Lehrvideos. Sein erfahrenes Team ermöglicht es sowohl absoluten Anfängern als auch etablierten Schauspielern, Sprechern und Sängern, sich mit ihrer Stimme ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, hat sich die Golden Voice Academy Unterstützung gesucht und begrüßt Nick Delingat als neuen Strategieberater. "Durch meinen Freund und nun beruflichen Partner konnte ich einen neuen Karriereweg einschlagen. Mit großer Begeisterung möchte ich Interessenten von den unzähligen Möglichkeiten überzeugen, die ihnen das Angebot der Golden Voice Academy eröffnen wird", sagt Nick Delingat.

Die Bedeutung des Marketings für angehende Sprecher: Das Angebot der Golden Voice Academy

"Mindestens genauso wichtig, wie eine eingängige Stimme und ein gutes technisches Equipment, ist der Marketingaspekt", erklärt Patrick Khatrao. Auch er musste lernen, wie er sich effektiv vermarkten kann. Heutzutage bildet er mit seinem Team auch andere Sprecher aus und bietet mit der Golden Voice Academy ein umfassendes Paket: Dabei geht es nicht nur um das richtige und professionelle Sprechen, sondern auch um den Erwerb technischer Fähigkeiten wie das Schneiden, die Nachbearbeitung oder das Hochladen von Aufnahmen. Darüber hinaus zeigen sie ihren Kunden, wie sie durch effizientes Marketing Auftraggeber gewinnen können. Auf diese Weise kann in kürzester Zeit ein zweites Standbein aufgebaut werden. Einige ihrer Teilnehmer haben mittlerweile sogar ihre Tätigkeit als Sprecher zum Hauptberuf gemacht - und verdienen bis zu 5.000 Euro im Monat.

"Ich habe lange als Talentscout bei der Golden Voice Academy gearbeitet, habe Bewerber für unsere Sprecherausbildung qualifiziert und die besten unter ihnen ausgewählt", erinnert sich Nick Delingat. "Da ich absolut von unserem Coaching überzeugt bin, habe ich den mutigen Schritt gewagt und bin nun festes Mitglied des Teams. Mein Ziel ist es, weiterhin neue Talente zu fördern und ihnen den Weg zum erfolgreichen Sprecher zu ebnen."

Nick Delingats Reise von der Werkstatt zum Mikrofon

Bevor Nick Delingat zur Golden Voice Academy kam, war er zehn Jahre lang als Kfz-Mechatroniker bei Mercedes angestellt. Patrick Khatrao kannte er über einen seiner Freunde und so kam er auch in Berührung mit der Golden Voice Academy. "Ich hielt das Thema schon für immer interessant und darum bat ich Patrick, mir einen Blick hinter die Kulissen zu geben", berichtet Nick Delingat. "Natürlich war ich von Beginn an voll auf begeistert - doch spätestens als ich einmal selbst vor dem Mikrofon stand und einige Zeilen einsprechen durfte, war mein Interesse geweckt." Diese Begeisterung ebnete den Weg für seinen weiteren beruflichen Werdegang und seine tiefe Leidenschaft für die Sprecherbranche.

Von den Anfängen vor dem Mikrofon bis hin zur Beratung von Teilnehmern und der Gewinnung von Kunden für Hörbücher, Werbungen und mehr hat Nick Delingat nun ein umfassendes Verständnis für die Sprechtechnik und die Abläufe in der Branche entwickelt. "Mein erster Besuch im Studio war eine Art Schlüsselmoment, der mich dazu bewegte, meiner Leidenschaft zu folgen und einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen. Mittlerweile sind Patrick und ich sehr gut befreundet und arbeiten gemeinsam daran, anderen Sprechern die Möglichkeit zu bieten, erfolgreich in der Branche zu starten", so Nick Delingat abschließend.

Sie wollen Ihre Stimme endlich zum Beruf machen und sich als professioneller Sprecher ausbilden lassen? Melden Sie sich jetzt bei Nick Delingat von der Golden Voice Academy (https://www.goldenvoiceacademy.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!

Pressekontakt:

Khatrao Consulting GmbH Vertreten durch: Patrick Khatrao https://www.goldenvoiceacademy.de/start E-Mail: kontakt@goldenvoiceacademy.de

Pressekontakt: Ruben Schäfer E-Mail: redaktion@dcfverlag.de

Original-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH