Stuttgart (ots) - Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr veranstaltet MOTORRAD, Europas größtes Motorradmagazin, wieder das große Testevent Testival. Am neuen Standort beim Metzeler Motorradreifenwerk in Breuberg stehen vom 9. bis 12. Mai 2024 bis zu acht Bikes in zehn Kategorien am Start: von Cruisern über Adventure-Modelle bis hin zu heißen Sportlern. In jeder Kategorie nimmt ein erfahrener Tourguide die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf die Reise und entführt sie auf die schönsten Straßen des Odenwalds und der näheren Umgebung. Unterwegs werden die einzelnen Modelle getauscht. Ausgiebige Testfahrten verschiedener Bikes direkt nacheinander, dazu feinste Straßen, ein voller Tank - das hebt Probefahren auf ein neues Level. Zwei, drei und mehr Motorradmodelle miteinander vergleichen und herausfahren, ob das nächste Traummotorrad ein Crossover-Bike, eine Enduro oder doch ein Naked Bike sein soll - hierfür bietet das MOTORRAD-Testival den perfekten Rahmen.

Selbst wer den Führerschein noch nicht so lange in der Tasche hat und auf der Suche nach dem ersten Bike für den Start ins Motorradleben ist, findet beim Testival mit einer prall gefüllten A2-Kategorie zahlreiche attraktive Testmodelle vor. Egal, ob gedrosselte, große Maschine oder passend motorisiertes 48 PS-Bike - hier findet sich für jeden A2-Piloten der ideale Einstieg in die Motorradwelt.

"Sollte eine Wunschkategorie ausgebucht sein, macht das nichts. Die meisten der Hersteller, die Bikes für unser Testival zur Verfügung stellen (Aprilia, BMW Motorrad, CF Moto, Ducati, Harley-Davidson, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Royal Enfield, Suzuki, Triumph und Zero), präsentieren vor Ort auch ihre Modellpalette und bieten individuelle Probefahrten an". Passende Helme stellen Nolan und HJC zur Verfügung, während Sena die eigenen Kommunikationssysteme vorstellt", sagt Uwe Seitz, Chefredakteur MOTORRAD-Gruppe der Motor Presse Stuttgart.

Mindestens ebenso spannend wie eine Testfahrt ist der Rundgang durch die Metzeler Reifenproduktion. Bei den Einblicken in die Backstube der edlen Rundlinge erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie aus einem Stück Gummi ein gripstarker Pneu für alle Gelegenheiten entsteht. Anmeldungen für den Einblick in die Metzeler-Reifenproduktion stehen allen Besuchern offen. Eine Registrierung hierfür erfolgt direkt vor Ort. Daneben bietet Metzeler mit der Disziplin "Schlauchweitwurf" auch beste Unterhaltung für den Motorradnachwuchs.

Um Klicks sowie das perfekte Fahrwerks-Setup geht's im MOTORRAD-Zelt. Toptester demonstrieren zusammen mit dem Redaktionsteam, was es mit Zug- und Druckstufe auf sich hat - und wie die Dämpfung das Fahrverhalten beeinflusst.

Die Eventangebote - außer den vorab gebuchten Testival-Probefahrten in den vordefinierten Kategorien - sind kostenlos. Bei so viel Programm braucht's natürlich auch eine Stärkung. Am Veranstaltungsort kümmert sich ein Food-Truck mit reichhaltigem Angebot ums leibliche Wohl. Wer sich jetzt noch für eine Kategorie einschreiben möchte, findet alle Informationen dazu unter www.motorradtestival.de.

