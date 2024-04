Würzburg (ots) - Die Natur erwacht wieder und mit ihr kommt die Vorfreude auf die warme Saison. Auf dem Sommermarkt 2024 präsentiert XXXLutz dafür neue Wohnhighlights, inspiriert von der schönsten Jahreszeit. Von Vintage Vibes bis Capri Flair - die neuen Einrichtungsideen bereiten das eigene Zuhause sowohl drinnen als auch draußen auf die bevorstehende Saison vor.

Ob in den 57 Möbelhäusern oder im Onlineshop unter www.xxxlutz.de: Der XXXLutz Sommermarkt verzaubert auch dieses Jahr mit sommerlichen Einrichtungsideen. Stylishe Wohntextilien, Geschirr, trendige Möbel und vieles mehr warten darauf, entdeckt zu werden. Der Sommermarkt bietet obendrein tolle Inspiration, um drinnen und draußen mit sommerlichen Looks in ein Wohlfühlparadies zu verwandeln.

Capri Flair weckt die Sommervorfreude

Ein italienisches Ambiente im eigenen Zuhause genießen - mit den neuen Trendlooks von XXXLutz ist das ab sofort möglich. Inspirative Fototapeten mit mediterranen Motiven, Textilien mit Zitronenprints und Geschirr mit mediterranen Designs: Sie stillen das Fernweh und verzaubern mit einem besonderen Wohngefühl. Tonkrüge lassen sich mit Zweigen und Blumen bestücken und werden zum besonderen Eyecatcher auf dem Tisch.

Farbenfrohe Vintage Vibes

So farbenfroh wie der Sommer sind auch die neuen Wohnaccessoires im Retro-Look. Kräftiges Magenta, erfrischendes Türkis oder belebendes Orange - kräftige Farben in Form von Outdoormöbeln, Kissenhüllen und Vasen setzen jetzt unvergessliche Wohnakzente drinnen und draußen. Auch mit den farbenfrohen Fototapeten mit Vintage-Motiv lässt sich ein einmaliger Blickfang im eigenen Zuhause kreieren.

Picknick-Party mit Familie oder Freunden

In der warmen Sonne etwas Leckeres genießen - für viele gehört das zum Sommer dazu. Mit XXXLutz erhält das Picknick jetzt ein Style-Upgrade: Rote und weiße Wohntextilien und bunte Gläser, Teller oder Karaffen sind stylishe Hingucker. Erdbeer-Liebe: Geschirr und Kissen mit charmantem Erdbeer-Design läuten die Sommer-Saison ein.

Natürliche Materialien sorgen für ein unvergessliches Summer Feeling

Garten, Terrasse und Balkon natürlich schön einrichten: Holz, Bast und natürliche Textilien beweisen, warum sie auch diese Saison weiterhin angesagt sind. Seegras, Leinen, Jute und Co. verleihen dem Outdoorbereich echte Strand-Bar-Vibes. Fazit: Natürliche Materialien sind zeitlos schön, nachhaltig und verleihen eine entspannende Atmosphäre.

Der Sommermarkt 2024 hat in allen 57 XXXLutz Möbelhäusern sowie online begonnen

Die XXXLutz Möbelhäuser und der 24-Stunden geöffnete Onlineshop - www.xxxlutz.de - laden zum Sommermarkt 2024 ein. Zu entdecken gibt es saisonale Wohnaccessoires im frischen Look zu attraktiven Preisen.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

