München (ots) - Heute, um 22:20 Uhr, bei RTLZWEI: Es wird frühlingshaft im lustigsten Waschsalon Deutschlands! Wie immer mit einer bunten Mischung aus Comedy-Stars, die für jede Menge gute Laune sorgen. Die Stand-Up-Comedy-Show "NightWash", läuft immer donnerstags, um 22:20 Uhr bei RTLZWEI.

Lachmuskelkater garantiert - mit Host Simon Stäblein und seinen vier geladenen Comedians im Waschsalon. Gleich zu Beginn schwärmt der Gastgeber von der Vorsommersaison und besonders vom Fahrradfahren.

Gast und Komiker Markus Krebs erzählt von einem Besuch mit Katze am Hauptbahnhof und präsentiert bei "NightWash" sein Plädoyer für die Witzekultur. Der Kölner Comedian Jan van Weyde hat keinen allzu langen Anfahrtsweg und reist deshalb mit dem E-Scooter an. Er spannt den Bogen vom Leben als Familienvater, übers Naseputzen bis hin zum Kirmesbesuch mit seinen Kindern.

Komiker Osan Yaran schwärmt von seiner kurzen und wilden Tinder-Singlezeit. Nun ist er mit einer deutschen Frau zusammen - und kommt hin und wieder an seine Grenzen. An Grenzen kam auch Schauspielerin und Komikerin Mirja Regensburg, besonders, als sie mit ihren Ü70-Eltern zum ersten Mal bei "Burger King" war.

Die vierte Folge "NightWash" verspricht eine geballte Ladung Humor. "NightWash" läuft heute Abend, um 22:20 Uhr bei RTLZWEI. Produziert wird die Sendung von BRAINPOOL Live Entertainment GmbH.

"NightWash" läuft donnerstags, um 22:20 Uhr bei RTLZWEI. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Über "NightWash": Seit 2001 regt die Sendung "NightWash" die Lachmuskeln an. Die mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Sendung findet in einem Kölner Waschsalon statt, schafft es aber auch auf Live-Tour die Hallen zu füllen. Comedystars, die ihre Anfänge in der Sendung fanden, sind Felix Lobrecht, Tahnee, Bastian Bielendorfer, Chris Tall und viele mehr.

