Martinsried bei München (ots) - - Gilead vergibt 4 Millionen US-Dollar weltweit (ohne die Vereinigten Staaten) durch das Förderprogramm "ALL4LIVER Grant" -

- Die World Hepatitis Alliance und hochrangige Expert:innen unterstützen den Gilead "ALL4LIVER Grant" -

- 71 Projekte aus 33 Ländern erhalten eine Förderung, darunter 9 Initiativen aus Deutschland -

Gilead Sciences, Inc. unterstützt durch sein Förderprogramm "ALL4LIVER Grant" weltweit über 70 innovative Projekte, die sich mit Hepatitis C, Hepatitis B und Hepatitis D befassen, mit insgesamt 4 Millionen US-Dollar. Auf dem Welthepatitis-Gipfel, der vom 9. bis 11. April 2024 in Lissabon stattfand, stellte Gilead einige der geförderten Initiativen vor.

Von den 71 ausgewählten Organisationen, die sich 2023 beworben hatten, sind 9 Organisationen aus ganz Deutschland dabei, unter anderem die AIDS-Hilfe Krefeld e.V. mit dem "Testprojekt - digital, mehrsprachig und mobil" und die mudra Alternative Jugend- und Drogenhilfe e.V. aus Nürnberg mit der Initiative "24/7 Safer-Use-Automaten mit HCV-Aufklärung".

Das Projekt der AIDS-Hilfe Krefeld e.V. richtet sich vor allem an suchterfahrene Personen und an Menschen mit Migrationshintergrund. Es kombiniert digitale und mehrsprachige Prävention mit einem mobilen Testangebot. Das Projekt basiert auf Erklärvideos zu Hepatitis in 14 Sprachen sowie dazu passenden Schulungen. Kombiniert werden diese Präventionsmaßnahmen mit einem Testbus, der ländliche und unterversorgte Gegenden anfährt. Fällt ein Testergebnis positiv aus, wird die potenziell infizierte Person von Sozialarbeiter:innen bei der Anbindung an die medizinische Versorgung unterstützt, zum Beispiel bei der Organisation eines Termins in einer Praxis.

Die mudra Alternative Jugend- und Drogenhilfe e.V. aus Nürnberg versorgte bis jetzt die ansässigen Drogenkonsumierenden direkt über den Kontaktladen und die Streetworker mit Safer-Use-Materialien. Außerdem wurde bisher mittels zweier Automaten an öffentlichen Plätzen eine 24-Stunden-Versorgung mit Safer-Use-Materialien sichergestellt - genau dort, wo konsumiert wird. Diese alten Automaten wurden nun ersetzt und durch zwei weitere Automaten ergänzt. Auf den Automaten selbst und auf den Safer-Use-Sets wird über Hepatitis C aufgeklärt und auf lokale Testmöglichkeiten hingewiesen. Ziel ist es, die niedrigschwellige Unterversorgung zu beheben und eine weitere Verbreitung von Hepatitis C und anderen Infektionskrankheiten unter den Konsument:innen in Nürnberg zu verhindern.

Die Empfänger des "ALL4LIVER Grant" 2023 verteilen sich auf Regionen wie Afrika, Südamerika, Asien, Ozeanien, Europa und Nordamerika. Die Fördermittel in Höhe von insgesamt 4 Millionen US-Dollar werden für innovative Projekte eingesetzt, die Testungen auf Virushepatitis vorantreiben, den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern und gegen Stigmatisierung und Diskriminierung vorgehen. Sie arbeiten so auf das Ziel der Weltgesundheitsorganisation hin, Virushepatitis als Gefahr für die öffentliche Gesundheit bis 2030 zu eliminieren. Expert:innen weltweit - inklusive der World Hepatitis Alliance - begrüßen den "ALL4LIVER Grant" von Gilead: Die eingereichten Förderanträge werden von einem unabhängigen Komitee begutachtet.

Über Gilead Sciences

Gilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das seit mehr als drei Jahrzehnten medizinische Durchbrüche anstrebt und erreicht, mit dem Ziel eine gesündere Welt für alle Menschen zu schaffen. Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung innovativer Arzneimittel zur Vorbeugung und Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten wie HIV, virale Hepatitis, COVID-19 und Krebs. Gilead hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien, und ist weltweit in mehr als 35 Ländern tätig.

Für weitere Informationen zu Gilead Sciences besuchen Sie bitte die Website www.gilead.com oder www.gileadsciences.de

