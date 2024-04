Mladá Boleslav (ots) - › Vollelektrischer Einsitzer wurde exklusiv für die Rennsimulation Gran Turismo 7 auf der PlayStation entwickelt

› Die #VisionGranTurismoPremiere wird am 24. April ab 18 Uhr live aus der PLAYzone Arena in Prag übertragen

› Erstes Vorschaubild verrät bereits das Design der Heckleuchten der Konzeptstudie Škoda Vision Gran Turismo

Am Mittwoch, 24. April ab 18 Uhr stellt Škoda das neue Konzeptfahrzeug Škoda Vision Gran Turismo vor. Die Weltpremiere in der PLAYzone Arena in Prag lässt sich live auf den offiziellen Youtube-Kanälen von Škoda Motorsport (https://www.youtube.com/watch?v=T_5xu7Z4HGA) und Škoda Auto Tschechien (https://youtube.com/live/BRI-ipCNgn8) verfolgen. Außerdem überträgt der Twitch-Kanal PLAYzoneCZ (https://www.twitch.tv/playzonecz) den Event. Schon vor der Premiere gewährt der tschechische Automobilhersteller mit einer Designskizze einen Ausblick auf die Heckleuchten des Konzeptfahrzeugs Škoda Vision Gran Turismo.

Škoda Auto verstärkt seine Präsenz in der digitalen Rennsportwelt mit der Einführung des Škoda Vision Gran Turismo, einem spektakulären vollelektrischen Konzeptfahrzeug für das PlayStation-Videospiel Gran Turismo 7. Der allradgetriebene Einsitzer kombiniert Elemente des legendären Škoda 1100 OHC Spider aus dem Jahr 1957 mit den Merkmalen der aktuellen Škoda Designsprache Modern Solid. Eine erste Designskizze zeigt aufsehenerregende Rückleuchten, die von der markanten schlanken Lichtsignatur inspiriert sind.

Die Weltpremiere des Škoda Vision Gran Turismo wird in englischer und tschechischer Sprache auf den folgenden Kanälen übertragen:

YouTube: Škoda Motorsport (https://www.youtube.com/watch?v=T_5xu7Z4HGA) (EN)

YouTube: Škoda Tschechien (https://youtube.com/live/BRI-ipCNgn8) (CZ)

Twitch: PLAYzoneCZ (https://www.twitch.tv/playzonecz) (EN)

Zusätzlich veröffentlicht der Hersteller im Media Room auf dem Škoda Storyboard während der Veranstaltung eine umfassende Pressemappe.

