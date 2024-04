Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Babenhausen (ots) - Nur noch 5 Minuten! Nur noch eine Geschichte! Die kindliche Fantasie wächst ins Unermessliche, wenn der Uhrzeiger in Richtung Schlafenszeit rückt. Und auch wenn das Neugeborene den eigenen Willen gerade erst entwickelt, sollten frischgebackene Eltern einiges beachten - weder zu warm noch zu kalt, nicht zu eng und nicht zu weit, atmungsaktiv und trotzdem kuschelig sollen die Schlafbedingungen sein. So schön und aufregend, wie die ersten Tage auf der Welt sind, so erholsam sollte der Schlaf sein. Mit der COZY BEDTIME Kollektion von LÄSSIG wird das Ende des Tages zum Happy End. Ob Schlafsäcke, Schlafoveralls, Unterziehwäsche, Pyjamas oder Bettwäsche - das innovative Bedding-Konzept bietet von der Geburt bis zum ersten eigenen Kinderbett die passenden Must-haves für alle individuellen Bedürfnisse. Für ein sicheres und gesundes Schlafumfeld zu jeder Jahreszeit!

DER TOG-WERT: EINFACHE ORIENTIERUNGSHILFE FÜR RUHIGEN SCHLAF

Babys können ihre Körpertemperatur noch nicht so gut regulieren wie Erwachsene, weshalb sie anfälliger für Temperaturschwankungen sind. Das gilt vor allem, wenn sie schlafen. Um Babys während des Schlafs vor Überhitzung oder Unterkühlung zu schützen, hilft der TOG-Wert. Der TOG-Wert (Thermal Overall Grade) ist eine Maßeinheit, die den Wärmewiderstand von Textilien angibt. Er bietet Eltern eine einfache und übersichtliche Orientierungshilfe, wenn es darum geht, die Dicke der Schlafbekleidung an die jeweilige Jahreszeit und Raumtemperatur anzupassen.

Je höher der TOG-Wert, desto wärmer ist der Schlafsack oder Jumper. Während sich der TOG-Wert 0.5 perfekt für heiße Sommernächte ab 24 °C eignet, ist der TOG-Wert 1.0 ideal für laue Nächte zwischen 18-24 °C. Im Herbst, bei Temperaturen zwischen 16-20 °C, ist ein TOG-Wert von 2.5 empfehlenswert. Bei kalten Winternächten mit Raumtemperaturen zwischen 13-16 °C sind warme Schlafsäcke mit einem TOG-Wert von 3.0 die richtige Wahl. Um eine sichere und komfortable Schlafumgebung für Babys zu schaffen, ist es wichtig, den TOG-Wert der Schlafbekleidung auf die Raumtemperatur abzustimmen.

Die neue Bedding Kollektion von LÄSSIG wurde mit ganz viel Liebe und Sorgfalt entwickelt, um die individuellen Schlafbedürfnisse von Babys und Kleinkindern zu erfüllen und zu jeder Jahreszeit für ein sicheres und gesundes Schlafumfeld zu sorgen.

COZY BEDTIME: EIN INNOVATIVES SCHLAFKONZEPT

Das neue Bedding-Konzept basiert dabei auf einem praktischen Baukastenprinzip, das es Eltern ermöglicht, Babys Schlafbekleidung individuell an die jeweiligen Jahreszeiten, Raumtemperaturen und Bedürfnisse anzupassen. Vom federleichten Single Jersey Schlafsack mit einem TOG-Wert von 0.5 über verschiedene Overalls, Kurz- oder Langarmbodys bis hin zum dick gefütterten, gesteppten Winterschlafsack mit einem TOG-Wert von 3.0 bietet die LÄSSIG Kollektion alles, um Babys zu jeder Jahreszeit ein optimales Schlafklima zu ermöglichen.

Mit der COZY BEDTIME Kollektion bietet LÄSSIG ein innovatives Schlafkonzept, das sich - je nach Raumtemperatur - flexibel anpassen lässt.

MIX&MATCH: INDIVIDUELLE STYLES FÜR JEDES ALTER

Die Cozy Bedtime Kollektion von LÄSSIG begleitet beim Großwerden. Vom Neugeborenen bis zum aufgeweckten Kleinkind - für jedes Alter ist etwas dabei. Für zusätzlichen Schlafkomfort launcht LÄSSIG zur neuen Saison passende Bodys und Schlafwäsche aus TENCEL(TM) Lyocell. Das Material ist besonders sanft zur Haut, himmlisch weich, atmungsaktiv und traumhaft leicht. Ergänzt wird die Sleepwear ab sofort mit Wende-Bettwäsche, Spannbettlaken, kuscheligen Plaids und lässigen Pyjamas. Alle Produkte sind nicht nur liebevoll designt, sondern auch verantwortungsbewusst und nachhaltig hergestellt.

WENN ES RICHTIG HEISS IST: TOG 0,5

Die Sleeping Bags, Sleeping Jumpers und Romper Bags der COZY BEDTIME Kollektion sind aus einer soften Single Jersey Qualität, die zu 100 % aus nachhaltigem TENCEL(TM) Lyocell besteht. Dank einem TOG-Wert von 0,5 eignen sich diese perfekt für Raumtemperaturen zwischen 24-27°C. Mit niedlichen Designs wie Pünktchen, Mond oder Streifen werden sie zum Hingucker in jedem Kinderzimmer. Die dazu passende Unterwäsche, bestehend aus kurzen Zweiteilern oder ärmellosen Bodys in coolen Ribbed- und Uni-Optiken, rundet den leichten Sommerlook stimmig ab. Auch die Unterwäsche besteht zu 100 % aus TENCEL(TM) Lyocell.

WENN ES NACHTS ANGENEHM MILD IST: TOG 1

Die GOTS zertifizierten Sleeping Bags und Sleeping Jumper mit TOG-Wert 1,0 sind ungefüttert und bestehen entweder aus luftig-leichtem Musselin-Stoff oder aus gestricktem Single Jersey. Sie eigenen sich ideal für mildere, nicht ganz so heiße Sommernächte mit Raumtemperaturen zwischen 18-24°C. Mit einfarbigen Designs oder niedlichen Hundeprints sorgen sie für süße Träume. Die dazu passende Unterwäsche komplettiert das sommerliche Schlafoutfit: je nach Raumtemperatur können Kurz- oder Langarmbodys sowie Langarmshirts aus TENCEL(TM) Lyocell dazu kombiniert werden.

TENCEL(TM) LYOCELL: MIT LEICHTIGKEIT DURCH DEN SOMMER

TENCEL(TM) Lyocell ist eine Faser aus pflanzlichem Ursprung, die einen neuen Standard für Nachhaltigkeit und natürlichen Komfort setzt. Dank der einzigartigen Eigenschaften der Lyocellfasern sind die LÄSSIG Sommerschlafsäcke-, overalls und Bodys nicht nur federleicht und sanft zur Haut, sondern auch besonders atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend und lang anhaltend weich. Ideal für heiße Sommernächte!

WAS TENCEL(TM) LYOCELL SO BESONDERS MACHT

Das Besondere an der Herstellung von TENCEL(TM) Lyocell ist, dass es sich um einen umweltfreundlichen, geschlossenen Kreis-lauf handelt. In einem innovativen Produktions-verfahren wird nachhaltig bezogenes natürliches Holz mit hoher Ressourcen- effizienz und geringer ökologischer Auswirkung in Cellulosefasern umgewandelt. Durch einen geringeren Wasser- und Chemikalienverbrauch und den Einsatz erneuerbarer Energien können wertvolle Ressourcen eingespart werden.

ÜBER LÄSSIG

Die Lässig GmbH, die von Claudia und Stefan Lässig 2006 gegründet wurde, ist ein international erfolgreiches Lifestyle-Unternehmen mit Firmensitz im hessischen Babenhausen. Von Anfang an arbeitet das gesamte LÄSSIG Team daran zu zeigen, dass sich Wirtschaftlichkeit, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit in einem innovativen Unternehmen verbinden lassen. Seit 18 Jahren bietet die Marke LÄSSIG hochwertige, nachhaltige, stylische sowie funktionale Lifestyle-Produkte für Babys, Kinder und Eltern. Produkte, die mit viel Liebe zum Detail entstehen und die Ansprüche moderner, aktiver, umweltbewusster Familien erfüllen. Alle Styles begeistern durch ein zeitgemäßes Eco Design und punkten mit vielen tollen Funktionen, die den Familienalltag leichter machen und mit den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder mitwachsen - aus Liebe zu Mensch, Tier und Natur. Die Produkte sind in 50 Ländern in stationären Geschäften und Online-Stores sowie im eigenen Online-Shop zu finden.

Pressekontakt:

Frau Laure Monien-Bertrando I +49 6073 74489-0 I presse@laessig-gmbh.de www.laessig-fashion.de

Original-Content von: Lässig GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH