München (ots) - Am 11. Mai 2024 startet die ERIMA GFL in die Saison 2024, ihre dritte die in vollem Umfang auf Sportdeutschland.TV übertragen wird. Wie gewohnt sind alle Spiele der kompletten Regular Season und der Playoffs beim Online-Sportsender der DOSB New Media GmbH zu sehen. Für alle Frühbucher:innen hat Sportdeutschland.TV einen Rabattcode parat. Mit dem Code "GFL10" sparen die User:innen 10,00EUR auf den All Access-Pass, in dem alle Spiele enthalten sind. Neben dem All Access-Pass bietet Sport-deutschland.TV mit dem Teampass eine weitere Pass-Option für alle Fans der ERIMA GFL. Enthalten sind alle Regular Season-Spiele des jeweiligen Teams. Sportdeutschland.TV gibt so allen Fans die Chance nur ihren Lieblingsverein zu verfolgen. Durch eine große Kooperation mit allen Vereinen der ERIMA GFL sind auch diese Pässe mit den jeweiligen Gutscheincodes der Teams um 10,00EUR reduziert. Das Frühbucherangebot gilt bis zum einschl. 19. Mai 2024. Sportdeutschland.TV, die ERIMA GFL und alle Vereine gehen so einen gemeinsamen Weg, um den Sport und die Liga in Deutschland noch präsenter, erreichbarer und populärer zu machen.

An allen Erlösen der digitalen Tickets werden Liga und Vereine außerdem beteiligt. Neben allen Spielen LIVE und als On Demand-Video zeigt Sportdeutschland.TV an bestimmten Spieltagen eine kostenlose Matchday-Konferenz. Hier geht der Streamingdienst neue Wege und sorgt mit einer innovativen Remote-Konferenz für einen echten Hingucker. Für noch mehr mediale Präsenz sorgen Highlights der Spiele, Spieltagszusammenfassungen und eine umfassende Berichterstattung auf den sozialen Netzwerken von Sportdeutschland.TV und den ERIMA GFL-Vereinen.

Einstiegsmodelle bietet Sportdeutschland.TV mit Einzelspielen für 6,00EUR und Matchday-Pässen für 12,00EUR. Der 1. Spieltag der neuen Saison findet am 11. & 12.05. statt. Ab dann läuft bis Anfang September die Regular Season in der GFL.

Sportdeutschland.TV (www.Sportdeutschland.TV) ist die Sport-Streaming-Plattform von Breiten- und Amateursport bis hin zu internationalem Spitzensport. Der 2014 gestartete Online-Sportsender wurde einst vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründet, um mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung zu bringen. Dieses Ziel verfolgt das Team der DOSB New Media GmbH auch nach dem Austritt des DOSB, mit dem die Plattform weiterhin partnerschaftlich verbunden ist. Liveübertragungen und On-demand-Inhalte aus über 70 Sportarten ergeben gemeinsam mit nationalen und internationalen Großereignissen, diversen Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichten ein einzigartiges Paket. Die DOSB New Media GmbH steht mit der Plattform Sportdeutschland.TV für Vielfalt, Innovation und Teilhabe im Sport.

