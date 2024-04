Hilden (ots) - Die Hildener ÖKOWORLD AG hat entschieden ab sofort ihre nachhaltigen Interessen und die ihrer Anleger:innen auch auf den Hauptversammlungen der investierten Unternehmen wahrzunehmen.

"Die Stimmrechtsausübung bei Aktionärsversammlungen ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt für mehr Nachhaltigkeit in den Unternehmen", sagt Torsten Müller, Vorstand der ÖKOWORLD AG. "Wir werden unsere strengen Nachhaltigkeitspositionen nun auch in den Hauptversammlungs-Abstimmungen umsetzen. Um das zu erreichen, haben wir zusammen mit ISS-ESG eine Proxy Voting Policy definiert, die sich ganz eng an unserem Nachhaltigkeitsansatz anlehnt. Unser Ziel ist es, mehr Unternehmen zu einem ethisch, ökologisch und sozial verantwortungsbewussten Handeln zu bewegen."

Über 3 Milliarden Euro verwaltet die ÖKOWORLD aktuell in ihren fünf nachhaltigen Fonds. Dieses Volumen gibt dem Unternehmen in den Abstimmungen auf den Hauptversammlungen Einflussmöglichkeiten. Um sicherzustellen, dass die Stimmrechte bei möglichst allen Aktionärsversammlungen weltweit wahrgenommen werden können, nutzt ÖKOWORLD die Dienstleistungen des Anbieters ISS-ESG für die Stimmrechtsvertretung (Proxy Voting). Zusammen mit dem Dienstleister (ISS-ESG) wurde eine Proxy Voting Policy festgelegt, welche auf dem konsequenten Nachhaltigkeitsansatz der ÖKOWORLD basiert. Diese Policy gilt für alle ÖKOWORLD Fonds und wird ab sofort für alle Versammlungen sofern möglich umgesetzt.

Bei Nachhaltigkeitsthemen wie bspw. Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel, Berichterstattung, Menschenrechten oder geschlechtergerechter Repräsentation kann darüber hinaus die individuelle ÖKOWORLD-Investmentphilosophie zum Tragen kommen. So plant die ÖKOWORLD, in einzelnen Fällen und sofern es möglich ist, das Stimmrecht bei Abstimmungen zu diesen Nachhaltigkeitsthemen selbst auszuüben, an Versammlungen direkt teilzunehmen oder auch vom Rederecht Gebrauch zu machen.

Informationen zum Abstimmungsverhalten der ÖKOWORLD finden Sie zukünftig auch unter folgendem Link:

https://www.oekoworld.com/ueber-uns/nachhaltigkeitsresearch/engagement

Darüber hinaus wird die ÖKOWORLD AG in ihrem Engagement Report detailliert hierzu berichten.

Über ÖKOWORLD:

Die ÖKOWORLD AG mit Konzernsitz in Hilden ist weltweit einmalig. Aus dem Klima- & Umweltprotest der 70er Jahre ist im Laufe vieler Jahre ein börsennotiertes, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen hervorgegangen, das seinen Kunden und Kundinnen die Möglichkeit einer langfristig wertsteigernden und zugleich 100prozentig nachhaltigen Geldanlage bietet. Die ÖKOWORLD-Fonds investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. Zum 31. Dezember 2023 betrug das Gesamtvolumen aller von ÖKOWORLD konzipierten Investmentfonds 3.044,77 Millionen Euro.

