München, Bonn (ots) - Über 31 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden in Deutschland können in Zukunft auch beim Onlineshopping mit PAYBACK PAY bezahlen. Zusätzlich zum mobile Payment des größten deutschen Bonusprogramms wird es die Möglichkeiten geben, online mit PAYBACK PAY sicher und einfach online zu zahlen und dabei in einem Schritt auch PAYBACK Punkte zu sammeln und einzulösen. Den neuen Service gaben PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick und Martin Dallmeier, Geschäftsführer von dm-drogerie markt, heute im Rahmen des EHI-Payment Kongresses in Bonn bekannt. dm fungiert bei der neuen Online-Zahlungsfunktion als Innovationspartner von PAYBACK.

"Es ist ein logischer und wichtiger Schritt, zusätzlich zu unserem inzwischen etablierten Mobile Payment im Ladengeschäft künftig auch Online Payment anzubieten. Es vereint auch beim Onlineshopping das gesamte Servicebündel: Kundenidentifikation, Punkte sammeln, einlösen und zahlen - sicher und schnell in einem Schritt", so Dominik Dommick. "Wir haben vor kurzem PAYBACK PAY an allen PoS-Touchpoints und in unsere dm-App integriert und damit die Services beider Unternehmen noch stärker miteinander verbunden, nun setzen wir dies auch für den dm-Onlineshop um. Mit PAYBACK PAY als weiterem Online-Bezahlservice machen wir unseren Kundinnen und Kunden ein praktisches Angebot mit spürbarem Mehrwert und zusätzlichen PAYBACK Punkten", so Martin Dallmeier. Nach dm werden weitere PAYBACK Partner folgen, bei denen online mit PAYBACK PAY bezahlt werden kann.

Die mobile Zahlungsfunktion PAYBACK PAY, die sowohl per Lastschrift als auch mit hinterlegter Kreditkarte funktioniert, gibt es seit 2016. PAYBACK PAY zählt heute zu einem der wichtigsten digitalen Bezahldienste in Deutschland. Schon 11,7 Millionen Kunden nutzen die Vorteile der PAYBACK App bei rund 700 Partnern. Mit der App kann man Coupons aktivieren, einkaufen, Punkte sammeln, einlösen und spenden, bezahlen und viele weitere App-Vorteile nutzen. Zuletzt kam unter anderem die "Fuel & Go" Funktion hinzu, mit der Kunden beim Tanken direkt an Zapfsäule bezahlen und punkten können - ohne Wartezeiten an der Kasse.

