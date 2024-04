Neuss (ots) - Tineco (https://de.tineco.com/), Vorreiter in der Bodenpflege und bei intelligenten Haushaltsgeräten, kündigt mit dem FLOOR ONE S7 FlashDry (https://www.amazon.de/gp/product/B0CRVGWFYX?th=1) den Nachfolger des FLOOR ONE S7 Pro an. Unter dem Motto, das Leben der Kunden mit innovativen Lösungen zu erleichtern, stellt dieser die konsequente Weiterentwicklung von Tinecos intelligenter Nass- und Trockensauger-Serie. Das Unternehmen setzt damit erneut Maßstäbe in Sachen Reinigungsleistung, Benutzerfreundlichkeit und Innovation und bietet Verbrauchern eine fortschrittliche Lösung für ihre Reinigungsbedürfnisse.

Effiziente Selbstreinigung und Selbsttrocknung

Herzstück des Geräts ist das FlashDry-Selbstreinigungssystem. Die innovative Technologie kombiniert die Selbstreinigung und -trocknung der Bürstenrolle und des kompletten Saugapparats mit nur einem Knopfdruck. Es sorgt somit für ein möglichst saubereres Arbeitsgerät in nur 2 Minuten und spart den Verbrauchern somit wertvolle Zeit.

Mittels FlashDry wird bei der Selbstreinigung das dafür eingesetzte Wasser konstant auf 70° C erhitzt, um Schmutzpartikel wie Fette, Öle usw. effektiv von der Bürstenrolle sowie der Rohrleitung zu entfernen. Anschließend erfolgt eine versiegelnde Trocknung mit einem 70° C Wärmestrom, bei der überschüssiges Wasser effizient von allen zum Saugeinsatz kommenden Teilen entfernt wird. Die vollständige Trocknung dauert auch nur 5 Minuten. Gleichzeitig wird so die Entstehung von unangenehmen Gerüchen reduziert.

Frisches Wasser und smarte Technologie

Tinecos MHCBS(TM)-Technologie sorgt dafür, dass bei der Reinigung des Fußbodens ausschließlich sauberes Wasser zum Einsatz kommt. Tinecos iLoop(TM) Smart Sensor erkennt dabei den Grad der Verschmutzung und passt automatisch die Saugleistung und den Wasserfluss an, um eine optimale Reinigung des Bodens zu gewährleisten.

Voll aufgeladen lässt sich der FLOOR ONE S7 FlashDry 40 Minuten lang nutzen, um so auch größere Flächen sorgfältig zu reinigen. Beim Einsatz des Geräts werden Nutzer durch das SmoothPower-Antriebssystem unterstützt, welches die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Gerätes vereinfacht. Die doppelte Kantenreinigung des FLOOR ONE S7 FlashDry ermöglicht eine gründliche Reinigung entlang von Fußleisten und in schwer zugänglichen Ecken bis auf 1 cm auf beiden Seiten.

Dank seiner herausragenden Reinigungsleistung, der hohen Benutzerfreundlichkeit und innovativen Funktionen, ist der FLOOR ONE S7 FlashDry vor allem für Haushalte mit Kindern und/oder Haustieren geeignet und setzt neue Standards für die Bodenreinigung.

Der FLOOR ONE S7 FlashDry ist für eine UVP von 799 Euro auf Amazon (https://www.amazon.de/gp/product/B0CRVGWFYX?th=1) erhältlich.

Über Tineco

Tineco (https://de.tineco.com/) wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.tineco.com/.

