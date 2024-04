Berlin/Düsseldorf (ots) - - Nach Berlin und Stuttgart wird Düsseldorf dritter Standort für die Nutzung vollautomatisierter Schließfächer - Erstmals komplett im Self-Service - Räumlichkeiten nur 100 Meter von der Luxusmeile "Kö" entfernt - Steigende Nachfrage nach Wertschließfächern trifft auf ein sinkendes Angebot

Nach dem erfolgreichen Start in Berlin und Stuttgart kündigt der Wertschließfachanbieter Asservato für 2024 die Eröffnung eines Standorts in Düsseldorf an. In der Steinstraße 20, direkt an der Königsallee, entsteht auf mehr als 200 Quadratmetern eine vollautomatische Tresoranlage mit über 4.000 Schließfächern.

Flexibel wie ein Geldautomat dank Self-Service

In Düsseldorf entsteht der erste Standort von Asservato, in dem die Kunden ihre Wertsachen komplett im Self-Service verwahren können. Deshalb ist der Zugang zu den Schließfächern an 365 Tagen im Jahr möglich, ohne auf eingeschränkte Öffnungszeiten oder das Personal in Banken und Sparkassen angewiesen zu sein. "Wir haben unseren innovativen Ansatz aus den anderen Standorten konsequent weiterentwickelt. Der Zugang zu den Schließfächern ist in Düsseldorf zukünftig komplett eigenständig und ohne Terminvereinbarung möglich und erlaubt Kundinnen und Kunden eine schnellere Nutzung", sagt Jürgen Mieth, CSO bei Asservato.

Geld, Gold, Schmuck und Uhren sicher einlagern

Die Schließfächer ermöglichen eine sichere Aufbewahrung von wertvollen Gegenständen wie Gold, Schmuck oder Uhren. Der Bedarf steigt, weil Banken bundesweit Filialen schließen und das Angebot an Wertschließfächern rapide sinkt. In diese Lücke stößt Asservato. "Das Asservato-Wertschließfach ist etwas völlig anderes als ein traditionelles Bankschließfach. Wir haben ein innovatives digitalisiertes Angebot entwickelt, das einfach zugänglich und flexibel nutzbar ist", so Mieth.

Das Schließfach kommt zum Kunden

Allein die Hochsicherheits-Stahltresoranlage wiegt etwa so viel wie zwei leere Airbus A320, also über 120 Tonnen. Für ein Plus an Sicherheit für die eingelagerten Wertgegenstände und für den Aufenthalt der Kunden werden in der Düsseldorfer Filiale das Alarmzentrum und die lückenlose Videoüberwachung weiter verfeinert.

Bei Asservato kommt das Schließfach zum Kunden. Dafür sorgt die im Tresorraum liegende Robotertechnik, die das Fach in das Ausgabeterminal befördert, wo die Kunden ihre Box dann öffnen können. Anders als in traditionellen Tresorräumen gibt es keinen Zugang für Mitarbeiter oder weitere Kunden. "Unsere Kunden schätzen das besondere Ambiente in unseren hochwertig eingerichteten Filialen, denn trotz aller Technik soll ein Besuch Ruhe, Sicherheit und Individualität vermitteln - ohne das beklemmende Gefühl wie im Tresorraum einer Bank", sagt Jürgen Mieth, CSO bei Asservato.

Ausgefeiltes Sicherheitskonzept

Asservato bietet das nach aktuellem Stand sicherste Authentifizierungs- und Zugangsverfahren am gesamten Markt. Um in den Tresorraum und an das persönliche Schließfach zu gelangen, benötigen Kunden ihre Asservato-Kundenkarte, ihre selbstgewählte PIN, ihren Fingerabdruck und den Schließfachschlüssel. Mit dieser 3-Faktor-Authentifizierung geht Asservato einen entscheidenden Schritt weiter als bei der sonst üblichen 2-Faktor-Authentifizierung. Asservato setzt zudem spezielle Sicherheitsschleusen ein, wie sie beispielsweise auch in Sicherheitsbereichen an Flughäfen im Einsatz sind. Auch die Versicherungssummen sind im unmittelbaren Wettbewerb spitze: Aufgrund der hohen Sicherheitsstandards versichert Asservato jedes Schließfach in Höhe von 30.000 Euro. Diese Absicherung kann bei Bedarf per Mausklick auf bis zu 1 Mio. Euro je Schließfach erhöht werden. Das ist in dieser Form und in dieser Höhe am Markt einzigartig.

Schließfachnotstand in Ballungszentren und Kooperationen mit Banken und Sparkassen

"Wir treiben unsere Expansion in Deutschland voran und konzentrieren uns mit den Standorten auf absolute Top-Lagen mit bester Erreichbarkeit. Einige Banken kooperieren bereits mit Asservato. An Standorten, wo die Nachfrage das Angebot übersteigt, weisen sie ihre Kundinnen und Kunden auf die Nutzung der Wertschließfächer von Asservato hin", so Mieth.

Über Asservato

Asservato ist Pionier im Markt für zeitgemäße Werteverwahrung. Als erstes bankenunabhängiges Unternehmen in Deutschland ermöglichte Asservato seinen Kunden die Nutzung vollautomatisierter Schließfächer und überführte damit das traditionelle Bankschließfach durch Digitalisierung in eine moderne Nutzungsart. Die Wertschließfächer in bester Lage bieten dadurch wesentlich mehr Flexibilität bei der Verwaltung und Überwachung per App und bei der Nutzung im Self-Service. Das sorgt für eine nie dagewesene Freiheit der Kunden beim Zugriff auf den Inhalt ihrer Wertschließfächer. Während Bankkunden meist nur dann Zugriff auf ihr Schließfach haben, wenn auch die Filiale geöffnet hat, bietet das Asservato-Schließfach einen Zugang an 365 Tagen im Jahr - auch außerhalb der üblichen Büro- und Banköffnungszeiten. Das Asservato-Schließfach wurde in einer Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Wirtschaftszeitung "Euro" in den Kategorien "Konditionen", "Angebot" und "Kundenservice" mit "sehr gut" bewertet.

