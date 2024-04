Bremen (ots) - Als Immobilieninvestorin und Investmentcoach unterstützt Svetlana Libich ihre Kunden mit ihrem Konzept dabei, mehr Geld mit ihren Immobilien zu erwirtschaften. Mithilfe unbefristeter Mietverträge mit großen Firmen gelang es ihr, die Mietrendite auf 12 bis 17 Prozent zu steigern. Derzeit glauben jedoch viele Eigentümer, die problematische Lage auf dem Immobilienmarkt mache die Investition in Mietobjekte unrentabel, und scheuen sich aufgrund fehlender Informationen davor, weiterhin aktiv auf dem Immobilienmarkt zu agieren. Mit ihrem exklusiven Event INVESTOREN LUXURY NIGHT, welches am 15.03.2024 in Bremen stattfand, bot Svetlana Libich ihren Gästen die Möglichkeit, sich über die aktuellen Entwicklungen am Markt zu informieren und sich mit Experten und Gleichgesinnten zu vernetzen.

Viele Eigentümer verfolgen das Ziel, durch den Erwerb von Immobilien finanzielle Sicherheit zu erlangen. Doch aufgrund der hohen Preise auf dem Immobilienmarkt schrecken Anleger augenblicklich vor weiteren Investitionen zurück, da sie fürchten, keine angemessene Rendite erzielen zu können. Dabei gibt es - mit dem richtigen Wissen und den passenden Kontakten - auch heute hervorragende Investmentchancen und einfache Möglichkeiten, die Rendite seiner Investmentimmobilien zu optimieren. Dies beweist Svetlana Libich mit ihrem Konzept und über 450 erfolgreichen Coaching-Teilnehmern, die dank des einzigartigen Konzepts der langfristigen Vermittlung und Vermietung von möblierten Business-Apartments an große Firmen ihre Mietrendite auf 12 bis 17 Prozent steigern konnten.

"Mit unserer INVESTOREN LUXURY NIGHT laden wir Investoren ein, sich in einem einzigartigen Ambiente mit Unternehmern und Experten auszutauschen und langfristig zu vernetzen", führt Svetlana Libich aus. Entsprechend lud sie Experten aus verschiedenen immobilienrelevanten Bereichen ein, um ihren Gäste tiefe Einblicke in die aktuelle Marktsituation sowie wertvolles Hintergrundwissen und auserlesene Kontakte zu ermöglichen. So schritten über den roten Teppich prominente Gäste, Unternehmer und Investoren aus verschiedensten Branchen. Denn die Wichtigkeit eines guten Netzwerks und erfahrener Mentoren ist der Expertin bewusst. Svetlana Libich ist selbst seit 18 Jahren als Immobilieninvestoren tätig und mit dem von ihr entwickelten Konzept zur Vermittlung und Vermietung möblierter Business-Apartments an große Unternehmen überaus erfolgreich. Ihre Expertise und gesammelte Erfahrung gibt sie heute in Form von Coachings an Interessierte weiter und zeigt ihnen, wie sie mit bestehenden oder neuen Immobilien ihre Rendite steigern und finanzielle Unabhängigkeit erreichen können.

Das können Gäste der INVESTOREN LUXURY NIGHT erwarten

Die INVESTOREN LUXURY NIGHT, Deutschlands einzigartiges Eventformat für Immobilieninvestoren, vermittelte den Teilnehmenden, welche Schritte es 2024 und 2025 zu gehen gilt, um trotz der aktuellen Marktlage zu den Gewinnern zu zählen. Fünf ausgewählte Top-Speaker der Bereiche Immobilien, Fördermittel, Vermögensabsicherung, Steueroptimierung und Co. wagten einen Blick hinter die Kulissen, verrieten den Teilnehmenden spannende Insights und teilten wertvolles Wissen, Tipps und Techniken. Das gemeinsame Ziel der Vorträge war, den Zuhörern das Wissen an die Hand zu geben, mit ihren Herausforderungen im Bereich Investitionen, Immobilien und Steuern umzugehen, ihre Ziele zu erreichen und aufs nächste Level zu kommen.

Alex "Düsseldorf" Fischer, erfahrener Immobilieninvestor und Business-Stratege, gab sein wertvolles Know-how zum Besten. Sein Bestseller "Reicher als die Geissens" hilft jedem - egal ob Anfänger oder Unternehmer - auf unterhaltsame und anschauliche Weise, grundlegende Prinzipien der Immobilienwelt, aber auch des Lebens zu verstehen. Alex Fischer, unter anderem bekannt für sein fundamentales Steuer-Coaching und das einmalige Unternehmer-Mentoring, ließ die Teilnehmenden hinter die Kulissen blicken und hatte hilfreiche Tipps und Hacks parat. Unter den Speakern befanden sich außerdem unter anderem Experten wie Udo Heimann, CEO der Tax Network GmbH sowie der Tax Network Holding GmbH, der zum Thema "Optimale Steuergestaltung in der Praxis: Bestandsimmobilien und Immobilienhandel" informierte, sowie Sascha Drache, Experte für Vermögensschutz und CEO der RS Ratgeber Stiftung Beratung e. K., der den Teilnehmenden das Thema "Vermögen schützen und gleichzeitig Steuern sparen" näher brachte.

Zu den 75 VIP-Gästen, Investoren und Unternehmern des Events gehörten beispielsweise Benjamin und Simon Gabriel, die 2018 bei der VOX-TV-Gründershow "Die Höhle der Löwen" von Ralf Dümmel ein Angebot für "Go Simply, den automatischen Kofferraumöffner" bekamen und bereits 2011 die mySWOOOP GmbH gründeten. "mySWOOOP" handelt mit neuen und gebrauchten Elektronikgeräten, für einen nachhaltigeren Umgang mit Technik, und steht den Kunden und Kundinnen in Bremen vor Ort in drei Stores mit einem umfangreichen Angebot und hervorragendem Service zur Seite. Daneben können gebrauchte Technikgeräte auch bei über 400 Ankaufspartnern deutschlandweit verkauft werden.

"Wir ermöglichen den Austausch unter Gleichgesinnten!"

Um als Unternehmer erfolgreich zu sein, braucht es unter anderem ein umfangreiches Netzwerk. Dabei gilt: Je stärker das Netzwerk, desto resilienter erweist sich das eigene Geschäft auch in Krisenzeiten. Die INVESTOREN LUXURY NIGHT bot den perfekten Rahmen dafür, sich mit Branchenexperten und erfahrenen Investoren auszutauschen und sein Netzwerk zu erweitern. Auf der Agenda standen neben den Vorträgen eine Aftershow-Party bis Mitternacht mit DJ LÉCIO. Für Livemusik sorgte Pablo Percussion, Inusa Dawuda begeisterte mit einer Saxophon-Show.

"Wir freuen uns, Interessierten nicht nur wertvolle Insights an die Hand zu geben, sondern ihnen auch den Austausch mit Gleichgesinnten zu ermöglichen", fasst Svetlana Libich, Gastgeberin, erfolgreiche Immobilienexpertin und Coach, zusammen. "Das Feedback war überwältigend und ich wurde bereits nach weiteren Events gefragt. Es freut mich natürlich sehr, dass mein Format so gut angenommen wird! Weitere Events sind bereits in Planung."

