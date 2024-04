Berlin (ots) - Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) erhielt beim Regionalforum der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) für vier Digitalprojekte Auszeichnungen in der Kategorie "Gute Praxis in der Sozialen Sicherheit". Das IVSS-Forum findet vom 16. bis 18. April in Porto statt.

Die digitale Transformation und damit verbunden die Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch digitale Services sind wichtige Themen für die Deutsche Rentenversicherung Bund. "Die Auszeichnungen der Internationalen Vereinigung sind ein toller Ansporn und bestätigen, dass wir bereits jetzt auf einem sehr guten Weg sind, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern. Mit unserer Digitalstrategie wollen wir für eine systematische und verbraucherfreundliche Nutzung von Digitalisierungspotenzialen sorgen - im Sinne unserer Kundinnen und Kunden", erklärt Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, die beim Regionalforum am Eröffnungstag selbst die Auszeichnungen entgegengenommen hat.

Der IVSS zeichnete in der Kategorie "Gute Praxis der sozialen Sicherheit" insgesamt vier Digital-Projekte der Deutschen Rentenversicherung Bund aus. Die beiden digitalen Projekte "Digitale Rentenübersicht" und "Mein Kundenportal" wurden mit einem "Zertifikat mit Auszeichnung" gewürdigt. Das Internetportal "Meine-Rehabilitation.de" und die Implementierung eines Kundenservicecenters wurden jeweils mit einem "Zertifikat" ausgezeichnet.

Die vier ausgezeichneten Digitalprojekte im Überblick:

- Die Digitale Rentenübersicht: Gute Altersvorsorge beginnt hier

Die "Digitale Rentenübersicht (https://www.rentenuebersicht.de/DE/01_startseite/home_node.html)" bietet Bürgerinnen und Bürgern eine nutzerfreundliche Gesamtübersicht über ihre persönlichen Altersvorsorgeansprüche aus der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Alterssicherung. Sie bildet eine Grundlage zum frühzeitigen Erkennen eines möglichen Vorsorgebedarfs in der Altersversorgung. Das Online-Portal rentenuebersicht.de befindet sich seit Anfang des Jahres 2024 im Regelbetrieb. Seitdem konnten bereits über 1,7 Millionen Besucherinnen und Besucher verzeichnet werden.

- Das digitale Kundenportal: Alle wichtigen Services auf einen Blick

"Mein Kundenportal (https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Kundenportal/kundenportal-node.html)" vereinigt die wichtigsten digitalen Services der Deutschen Rentenversicherung: Von "A" wie "Antrag", über "R" wie "Renteninformation" bis hin zu "Z" wie "Zulage". Mit einer Anmeldung im Kundenportal können Versicherte, Rentner und Riester-Sparer ihre Anliegen zu jederzeit und von überall digital erledigen. Seit dem Start Ende August 2023 haben sich bereits über 300.000 Nutzende für das Kundenportal registriert.

- Meine Rehabilitation: Wegweiser für Qualität

Seit dem 1. Juli 2023 haben Versicherte ein stärkeres Mitspracherecht bei der Wahl ihrer Reha-Klinik. Auf dem Internetportal "Meine-Rehabilitation.de (https://meine-rehabilitation.de/pr-web/)" finden Interessierte alle wichtigen Informationen zu den Einrichtungen und können zum Beispiel die Qualität von mehr als 1.000 Reha-Zentren vergleichen. Die Suche kann ganz den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Dieser neue digitale Service informiert außerdem zum gestärkten Wunsch- und Wahlrecht, klärt über die Voraussetzungen einer Reha auf und begleitet Versicherte bis hin zur Antragstellung.

- Kundenservicecenter: Bündelung der Kundenkommunikation

Jährlich finden über neun Millionen Kundenkontakte zum Auskunfts- und Beratungsangebot der Deutschen Rentenversicherung Bund statt - auf unterschiedlichen Kanälen wie Telefonie, schriftliche Anfragen, Präsenz- und Videoberatung. Die vormals getrennten Kundenservicebereiche wurden zum 1. Januar 2023 als neues Kundenservicecenter gebündelt, um eine Anlaufstelle für den Austausch mit Kundinnen und Kunden zu schaffen. Das langfristige Ziel ist eine deutliche Verbesserung der Erreichbarkeit, Servicequalität und Kundenzufriedenheit.

Über die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS)

Die 1927 gegründete Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) ist die weltweit führende internationale Organisation für Institutionen, Regierungsstellen und Behörden, die sich mit sozialer Sicherheit befassen und fördert Exzellenz in der sozialen Sicherheit, die ihre Mitglieder weltweit befähigen, dynamische Systeme der sozialen Sicherheit und entsprechende Politik zu entwickeln.

