Bonn (ots) - Bereits ab dieser Woche startet Lena Mosel als neue Moderatorin bei phoenix. Ab Mai wird dann auch Tim Schreder das Team im Bereich Moderation verstärken, beide werden vor allem in der Sendung "Phoenix - vor Ort" die tägliche Analyse und Einordnung der Nachrichtenlage unterstützen.

Lena Mosel, 37, geboren in Heidelberg, bringt umfassende journalistische Erfahrung mit. Parallel wird sie weiter beim NDR als freie Journalistin und Moderatorin der Sendung "Niedersachsen 18.00 Uhr" arbeiten. Zuvor war Lena Mosel als Moderatorin, Politikreporterin und Redakteurin bei N24, jetzt WELT, tätig. Dort hat sie, vor Ort und aus dem Studio, über zahlreiche politische Großereignisse berichtet, wie die Bundestagswahl, Wahlen in Frankreich oder den G7-Gipfel in Elmau. Ihre Ausbildung schloss Lena Mosel mit einem Magisterabschluss an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ab und vertiefte ihre internationalen Erfahrungen durch ein Auslandsjahr in Paris.

Tim Schreder, 33, geboren in Düsseldorf bringt mit seiner langjährigen Moderationserfahrung bei ARD und ZDF gute Voraussetzungen für die Arbeit beim Gemeinschaftssender phoenix mit. Zuletzt war er als Moderator für "Live nach Neun" im Ersten sowie als Moderator der Kindernachrichten logo! des ZDF tätig. Aktuell ist er außerdem als Reporter für das ARD-Format Y-Kollektiv im Einsatz. Tim Schreder hat für das ZDF und KiKa mehrere Reportagen realisiert, darunter "Tim in Russland" und "Wer regiert Deutschland". Er ist außerdem Buchautor. Seinen Abschluss B.Sc. machte er 2015 in Wirtschaftswissenschaften an der FernUni Hagen.

"Wir sind überzeugt, dass Lena Mosel und Tim Schreder besonders in diesem Wahljahr mit ihrer Expertise und ihrer langjährigen Live-Erfahrung den Zuschauerinnen und Zuschauern anspruchsvollen und erstklassigen Journalismus liefern werden und beide eine große Bereicherung für unser Team sind " - so die beiden Programmgeschäftsführerinnen Michaela Kolster (ZDF) und Eva Lindenau (ARD).

"Phoenix steht für starke und fundierte Politik-Berichterstattung. Ich freue mich sehr, hier meine journalistische Erfahrung einbringen zu können und bin gespannt auf das vielfältige Programm, tief gehende Interviews und packende Hintergrundangebote", erklärt Lena Mosel.

"Von logo! und 'Live nach Neun' bringe ich sicherlich einen jungen und frischen Blick auf die Nachrichtenwelt mit und hoffe, dass ich diesen bei phoenix einbringen kann", so Tim Schreder.

Mit Lena Mosel und Tim Schreder wird phoenix unseren Zuschauerinnen und Zuschauern weiterhin verlässliche Nachrichten und tiefgehende Analysen liefern.

